Fantasy-Universum endet nach 13 Jahren: Letzte Vampire Diaries-Serie knallhart abgesetzt

Vampire Diaries ist einer der größten Hits, die der US-amerikanische Sender The CW im Lauf seiner Geschichte hervorgebracht hat. Jetzt neigt sich diese Fantasy-Ära dem Ende.

Aktuell entscheiden die großen US-Sender über das Programm für die bevorstehende TV-Saison. Damit einhergehend werden nicht nur viele Serien verlängert und manche sogar neu bestellt. Nein, uns erwarten auch einige Absetzungen. Bei The CW hat es u.a. die letzte verbliebene Serie aus dem Vampire Diaries-Universum getroffen.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird es keine weitere Staffel von Legacies geben. Das Spin-off von Serienschöpferin Julie Plec startete im Oktober 2018 auf The CW. Vier Jahre und vier Staffeln später wird der Fantasy-Serie der Stecker gezogen. Auf die 5. Staffel von Legacies brauchen wir uns keine Hoffnung mehr machen.

Vampire Diaries-Ableger: Keine Staffel 5 für Legacies

Vampire Diaries ist eine der wichtigsten Serien in der Geschichte von The CW. 2009 ging die Vampirserie mit Nina Dobrev an den Start und verwandelte sich in ein extrem beliebtes Aushängeschild für den Senders. 2017 wurde Vampire Diaries nach acht Staffeln eingestellt, doch der erste Ableger wurde bereits 2013 in Stellung gebracht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Legacies schauen:

Legacies - S01 Trailer Comic-Con (English) HD

The Originals sollte den Erfolg des Originals reproduzieren und kam immerhin auf fünf Staffeln. 2018 gaben sich das erste und das zweite Spin-off die Klinke in die Hand: Mit dem Ende von The Originals kam der Anfang von Legacies auf uns zu. Ein weitere Serie aus dem Vampire Diaries-Universum ist aktuell nicht geplant.

Seit ihr traurig über die Absetzung von Legacies?