Alien Earth-Macher verfilmt gigantische Abenteuer-Action mit über 100 Millionen Fans: Jetzt ist der erste wichtige Meilenstein erreicht

Dieses Action-Adventure-Videospiel begeistert seit Jahren Millionen. Jetzt soll es als Serie von Alien Earth-Macher Noah Hawley verfilmt werden und der erste wichtige Meilenstein ist endlich erreicht.

22 Jahre ist es bereits her, seit das erste Far Cry-Game von dem französischen Entwicklerstudio Ubisoft auf den Markt gekommen ist. Seitdem hat sich die Videospielreihe zu einem der erfolgreichsten Action-Adventure-Franchises entwickelt und es 2008 sogar schon einmal auf die Kinoleinwand geschafft.

Jetzt wagt sich Alien Earth-Macher Noah Hawley an eine neue Serienadaption und Fans dürfen sich freuen: Denn der Startschuss für die Far Cry-Serie ist ganz offiziell gefallen.

Far Cry feiert Drehstart: Videospiel-Hit wird zur Abenteuer-Actionserie

Bereits im November 2025 berichteten wir, dass Noah Hawley sich gemeinsam mit Rob McElhenney (Welcome to Wrexham, It's Always Sunny in Philadelphia) einer Far Cry-Adaption als Serie widmet. Rund zehn Monate später hat der Dreh der Serie offiziell begonnen. Kamerafrau Polly Morgan verkündete den Drehstart mit einem Bild auf ihrem Instagram-Kanal, das die Filmklappe mit den begleitenden Worten "Das macht Spaß" zeigt:

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Details zum genauen Inhalt der ersten Staffel werden aktuell noch unter Verschluss gehalten. Das erste Far Cry-Game dreht sich jedoch um den Ex-Soldaten Jack Craver, der irgendwo in Mikronesien strandet und dort nach der Journalistin Valerie Constantine sucht. Hawley erklärte zuvor gegenüber Variety, dass die Serie die "Natur der Menschheit aus einer chaotischen und komplexen Perspektive" erzählen wolle.

In der Serie sollen unter anderem Steve Buscemi (Boardwalk Empire), Lizzy Caplan (Cloverfield) und Rob McElhenney selbst zu sehen sein.

Wann kommt die Far Cry-Serie?

Ein Starttermin wurde für die Far Cry-Serie noch nicht bekanntgegeben. Da der Dreh jedoch erst gestartet ist und noch einige Monate in Anspruch nehmen wird, rechnen wir mit der Serie frühestens Ende 2027, wahrscheinlicher 2028.

Die FX-Serie wird in den USA bei Hulu an den Start gehen, in Deutschland wird sie voraussichtlich bei Disney+ zu sehen sein.

Podcast: Die 20 größten kommenden Sci-Fi-Serien

Science-Fiction-Fans erwartet in den verbleibenden Monaten des Jahres sowie 2027 die volle Sci-Fi-Dröhnung. Wir geben euch im Podcast einen Überblick über die größten kommenden Serien-Highlights.

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Die kommenden Sci-Fi-Highlights 2026 und 2027 umfassen neben Amazons Blade Runner-Serie und Netflix’ Videospiel-Adaption Assassin’s Creed auch das Cyberpunk-Epos Neuromancer sowie die Fortsetzungen genialer Sci-Fi-Hits wie Silo, Paradise und Fallout. Nachschub für Fans von Star Wars und Star Trek ist ebenfalls sicher.

