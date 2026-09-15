Neue Mystery-Thrillerserie bricht Rekord und räumt 14 (!) Emmys ab: Auch Stephen King feiert sie

In der vergangenen Nacht wurden die besten Serien bei den Emmys ausgezeichnet. Großer Sieger des Abends war ein Mysterythriller, den auch Stephen King gern geschaut hat.

In der Nacht vom 14. auf den 15. September wurde mit den Primetime Emmy Awards der wichtigste TV- und Serienpreis des Jahres vergeben. Nachdem eine Mystery-Thrillerserie bereits mit 19 Nominierungen als großer Favorit ins Rennen gegangen ist, hat sich der Titel jetzt auch als eindeutiger Sieger der Veranstaltung hervorgetan: Widow's Bay.

Mystery-Thrillerserie Widow's Bay gewinnt 14 Emmys und bricht Rekord

Widow's Bay konnte bei den Emmys in ganzen 14 Kategorien gewinnen, darunter auch der Preis für die Beste Comedyserie. Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat die Mystery-Thrillerserie damit gleich einen neuen Rekord aufgestellt: Sie geht als Comedyserie in die Geschichte ein, die mit nur einer Staffel die meisten Emmys auf einmal mit nach Hause nehmen konnte. Damit schlägt Widow's Bay den letztjährigen Serien-Hit The Studio, der erst 2025 mit 13 Emmys den Rekord aufstellte.

Hier findet ihr eine Übersicht aller Kategorien, in denen Widow's Bay gewonnen hat:

Beste Comedyserie

Bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie - Matthew Rhys

Beste Nebendarstellerin in einer Comedyserie - Kate O'Flynn

Bester Nebendarsteller in einer Comedyserie - Stephen Root

Beste Regie für eine Comedyserie - Hiro Murai

Bestes Drehbuch für eine Comedyserie - Kate Dippold

Bestes Casting in einer Comedyserie

Beste Kamera in einer Comedyserie

Beste Gastdarstellerin in einer Comedyserie - Betty Gilpin

Beste Musik - David Fleming

Music Supervision - Toko Nagata

Beste Ausstattung für ein geskriptetes Programm

Sound Editing für eine Serie

Sound Mixing für eine Serie

Auch Horror-Meister Stephen King feiert Widow's Bay

Widow's Bay ist am 29. April 2026 bei Apple TV an den Start gegangen und hat sich dort innerhalb kürzester Zeit zum echten Geheimtipp entwickelt. Die Serie dreht sich um eine fiktive Insel im US-Bundesstaat Neuengland, die angeblich niemand verlassen kann, der dort geboren wurde. Während die meisten Leute dort nicht an solche Legenden glauben, versucht der zugezogene Bürgermeister Tom Loftis (Rhys) mehr Tourismus nach Widow's Bay zu bringen. Doch die Mythen um Serienkiller und Geister entpuppen sich plötzlich als real ...

Bereits Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh betitelte Widow's Bay als perfekte Kost für Stephen King-Fans. Und auch der Horror-Meister selbst hat der neuen Serie seinen Segen gegeben. So erklärte er im Juni in einem Post auf X:

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WIDOW'S BAY ist gut. MAXIMUM PLEASURE GUARANTEED ist sogar noch besser. Es ist, als wäre Hitchcock zurückgekehrt, um es noch einmal zu versuchen. Und Tatiana Maslany ist einfach großartig. Das Wechselspiel der Emotionen in ihrem Gesicht ist schlichtweg unglaublich. Sie wechselt im Handumdrehen von Komik zu blankem Entsetzen.

Wenn es nach King ginge, hätte womöglich also eine andere Serie den Comedy-Preis bei den Emmys mit nach Hause nehmen sollen. Maximum Pleasure Guaranteed konnte dieses Jahr allerdings noch nicht bei den Emmys berücksichtigt werden, da zu wenige Folgen der Apple TV-Serie vor dem Stichtag des 31. Mai 2026 veröffentlicht wurden. Ob die Serie mit Tatiana Maslany nächstes Jahr ins Rennen geht, bleibt abzuwarten.

Alle Folgen von Widow's Bay und Maximum Pleasure Guaranteed streamen mittlerweile bei Apple TV im Abo. Fans des großen Emmy-Gewinners dürfen sich darüber hinaus schon jetzt auf eine 2. Staffel freuen.