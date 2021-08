Fast and Furious 9 kriegt eine neue, längere Fassung – aber wird der Film dadurch besser (oder schlechter)?

Fast & Furious 9 mit Vin Diesel ist einer der schlechteren der Reihe. Bald kriegt der Actionfilm einen Director's Cut. Ob dadurch die Probleme korrigiert werden?

Fast & Furious 9 leitet das epische Ende der Fast-Saga um Vin Diesels Dominic Toretto ein. Diese erzählerische Verantwortung spiegelte sich nicht nur in der Laufzeit von F9. Vor allem machte sich das in der – man verzeihe das Wortspiel – zerfahrenen Geschichte bemerkbar, die dem Trugschluss zum Opfer fiel, bei Fast and Furious würde sich irgendjemand für die Story interessieren.

Diese Woche wurde ein Director's Cut des Blockbusters angekündigt, der nun die Frage aufwirft, ob wir doch noch einen besseren Fast & Furious 9 bekommen. Mehr Fast & Furious kriegen wir ersten Infos zufolge nämlich auf jeden Fall.

Was wird im Fast and Furious 9 Director's Cut verändert?

Der Director's Cut von Fast and Furious 9 wird am 23. September 2021 digital verfügbar sein und am 7. Oktober in verschiedenen Heimkino-Editionen erscheinen, die ihr weiter unten im Artikel in der Übersicht findet. Doch wie gravierend wird sich der Film in der neuen Version ändern?

Diese Infos zum veränderten Inhalt des Director's Cuts von F9 sind bekannt

Laut Collider ist die neue Version sieben Minuten länger als die Kinofassung von Fast & Furious 9. Folgendes erwartet die Fans von Dom und seiner Family:



Die Beziehung zwischen Dom und seinem Bruder Jakob (John Cena) wird vertieft.

(John Cena) wird vertieft. Doms Entwicklung als Vater wird näher beleuchtet.

Eine neue Rückblende mit einigen der "beliebtesten Figuren" der Reihe kommt hinzu.

Es gibt einen zusätzlichen Auftritt von Cardi B.

Eine große Actionszene mit dem Armadillo Truck aus dem finalen Set-Piece in Tiflis wird im Director's Cut länger sein.

© Universal Der Armadillo Truck in Fast and Furious 9

Muss Fast & Furious 9 wirklich noch länger sein?

Mehrere Szenen mit Tej (Chris 'Ludacris' Bridges) und Roman (Tyrese Gibson) erhalten eine längere Version.

Die Zeiten in denen Fast & Furious-Filme unter zwei Stunden lang waren, liegen weit hinter uns. Vor dem ersten Blockbuster-Teil der Reihe, Fast & Furious Five, waren alle Filme um die 105 Minuten lang. Danach überschritten alle die 130 Minuten und Fast & Furious 9 ist mit seinen 143 Minuten der längste. Der Director's Cut * wird diese Zahl mit rund 150 Minuten Laufzeit noch einmal übertreffen.

Optimistisch betrachtet, könnten die neuen und längeren Szenen den Zusammenhang des Films stärken. Die Kinofassung von Fast & Furious 9 leidet unter den ständigen Ortswechseln und den vielen (Legacy-)Figuren, die für teils kurze Zeit vorbeischauen. Da geriet auch der Kern des Films, der Bruder-Zwist zwischen Dom und Jakob, zur Randgeschichte.

Pessimistisch betrachtet, wird auch die längere Laufzeit die Last von 20 Jahren Franchise-Mythologie nicht schmälern, die Fast & Furious 9 vor dem großen Finale zusammen zurren muss. Im Gegenteil, wenn von einem neuen Flashback mit Fan-Lieblingen die Rede ist, klingt das nach allem, nur keiner strafferen, dynamischeren Erzählung des Films. Und diese war eines der größten Probleme des Blockbusters. Fast & Furious 9 bot diverse aufregende Action-Szenen, doch dazwischen legten ermüdende Info-Dumps und mühsam integrierte Figuren-Backstorys das Spektakel lahm. Wenn Fast & Furious 9 eines braucht, dann eher eine kürzere Laufzeit.

Diese Editionen von Fast & Furious 9 erscheinen in Deutschland

Mit dem Heimkino-Start werden wir uns selbst ein Bild machen können, ob der Fast and Furious 9 Director's Cut besser oder schlechter wird als die Kinofassung. Folgende Editionen sind ab dem 7. Oktober in Deutschland erhältlich:

Alle genannten Editionen bieten sowohl die Kinofassung als auch den Director's Cut von Regisseur Justin Lin.

