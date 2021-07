Fast and Furious 9: Komplett absurde Han-Rückkehr und Abspannszene erklärt

Wie kommt Han in Fast and Furious 9 zurück? Und was passiert in der Abspannszene? Hier findet ihr die Erklärung für zwei der absurdesten Momente im Actionfilm mit Vin Diesel.

Man mag es nicht glauben, aber Fast & Furious 9 ist überraschend kompliziert. Nach 20 Jahren hat die Actionreihe mit Vin Diesel und Michelle Rodriguez nämlich so viel Mythologie angehäuft, dass die Übersicht so schwer fällt wie die Suche nach einer Nadel im Schrotthaufen.

Den Höhepunkt der absurden Story markiert das Wiedersehen mit einem totgeglaubten Fan-Liebling. Wie Fast and Furious 9 die Rückkehr von Han erklärt und was das mit der Abspannszene zu tun hat, erfahrt ihr anlässlich des lang ersehnten Kinostarts hier.

Im Folgenden bekommt ihr:

Die kurze Erklärung von Hans Rückkehr

Die ausführliche Erklärung seiner Rückkehr, inklusive Projekt Aries

Die Beschreibung der Abspannszene von Fast and Furious 9

Fast and Furious 9: Han kehrt zurück und das ist die (absurde) Erklärung

Han (Sung Kang) ist bekanntlich in The Fast and the Furious: Tokyo Drift gestorben und wie wir in Fast & Furious 6 erfahren haben, steckte Deckard Shaw (Jason Statham) dahinter. Doch wie steht das langjährige Mitglied von Doms Familie in Teil 9 von den Toten auf?

Auf den ersten Blick wirkt die Erklärung simpel: Han hat seinen Tod nur vorgetäuscht, der echte Han kehrt demnach zurück, kein Zwilling, Klon oder ähnliches. Die Hintergründe sind allerdings zutiefst verwirrend, besonders wenn man nicht so tief im Figuren-Kosmos der Toretto-Familie drinsteckt.

Die kurze Erklärung für Hans Rückkehr in F9

In Fast and Furious 9 kommt heraus, dass Gisele (Gal Gadot) für den geheimnisvollen Mr. Nobody (Kurt Russell) arbeitete, den wir in Teil 7 zum ersten Mal getroffen haben. Nach ihrem Tod kontaktierte Nobody ihren trauernden Freund Han, um Giseles Werk fortzuführen.

Deswegen erhielt Han den Auftrag, das Geheimnis hinter dem gefährlichen Projekt Aries zu schützen: das kleine Mädchen Elle (Anna Sawai). Voraussetzung dafür ist, dass er seinen Tod vortäuscht und dafür kommt Deckard Shaws Mordanschlag gerade richtig.

Projekt Aries und die ausführliche Erklärung für Hans Rückkehr in Fast and Furious 9

In Fast and Furious 9 jagen alle dem Projekt Aries hinterher, mit dem sich Computer auf der ganzen Welt kontrollieren lassen. Lange bevor die Filmstory beginnt, kontaktierte der Geheimdienstler Mr. Nobody Han, um ihn zu rekrutieren. Mr. Nobody will Projekt Aries nämlich unter seinen Kontrolle bringen, um Schlimmeres zu verhindern.

Was hat Han mit dem Mädchen zu tun? Han erhält von Nobody den Auftrag, in das Haus jener Wissenschaftler:innen einzubrechen, die Aries entwickelt haben. Dabei wird er Zeuge des Attentats auf das Ehepaar. Er rettet ihre Tochter Elle vor den Killern. Da Elles DNA der Schlüssel für die Nutzung von Aries ist, wird sie zur Zielscheibe, unter anderem von Nobodys Ex-Agenten Jakob Toretto (John Cena).

Um Elle vor Jakob zu schützen, taucht Han mit ihr unter. Dafür muss er jedoch seinen Tod vortäuschen, was mit Hilfe von Mr. Nobody gelingt. Deckard Shaw denkt derweil, er hätte Han wirklich umgebracht.

Woher weiß Dom, dass Han in Tokio ist? Am Anfang des Films steht die Nachricht von Mr. Nobody über Projekt Aries, deren Datensatz auch den Namen Han enthält. Dom zählt nun eins und eins zusammen.

Kurz nach dem "Tod" von Han hatte er eine leere mexikanische Postkarte mit einem Poststempel aus Tokio erhalten. Ergo muss sich Han in Tokio aufhalten. In der japanischen Metropole sehen Letty und Mia (Jordana Brewster) dann zufällig eine mexikanische Flagge in einem Fenster und stoßen dadurch auf das Versteck von Han und Elle. So "einfach" läuft es manchmal im Leben der Toretto-Familie.

Das entscheidende Detail wird nicht erklärt

Die Plot-Verrenkungen für Hans Rückkehr sind einigermaßen absurd. Ein entscheidendes Detail wird aber nicht erklärt: Wie wurde Han aus dem Auto-Wrack vor der Explosion gerettet, ohne dass Deckard Shaw es mitbekommt? Ganz zu schweigen von der Frage, woher Nobody wusste, wann und wie Shaw zuschlagen würde.

Fest steht indes, dass Hans Rückkehr Deckard Shaw nicht entlastet. Sein Mordanschlag war nur erfolglos. Was uns zur Abspannszene von Fast and Furious 9 bringt...

Die Abspannszene von Fast and Furious 9 teast Justice for Han

In der Mid-Credit-Scene von Fast and Furious sehen wir Jason Stathams Deckard Shaw wieder. Der trainiert fleißig seine rechten und linken Haken an einem Sandsack, der mit einem Menschen gefüllt ist. Wer die arme Seele ist, erfahren wir nicht. Dafür klopft es an der Tür, Shaw macht auf und steht auf einmal Han gegenüber.

Zu einem Wortgefecht kommt es leider nicht. Dafür verspricht Fast and Furious 9 mit dem Ende, dass es die von Fans geforderte Justice for Han in irgendeiner Form geben wird. Da der Mordanschlag von Deckard Shaw für Han letztendlich von Nutzen war und er keine größeren Traumata davon getragen hat, dürfte die Familientherapie der beiden allerdings nicht allzu langwierig ausfallen.

