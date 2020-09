Fast & Furious 9 im Weltall: Wir brauchen dieses Bild, um es zu glauben

Mit jedem Teil werden die Fast-Film verrückter. Auch Fast 9 setzt jetzt nochmal einen drauf und saust ins Weltall. Eine Fan-Seite verbildert unsere wilde Fantasie.

Der Himmel ist die Grenze für Fast and the Furious, der Weltraum die neue Spielwiese für geile Stunts und Prügeleien. Für den Ausflug ins Weltall stellen sich aber ganz praktische Fragen, denn wo Dom und Co. hinwollen, gibt es keine Straßen geschweige denn ausreichend Gravitation. Im Weltraum hört dich niemand schreien bzw. den Motor aufheulen.

Wie Michelle Rodriguez letzte Woche endgültig bestätigte, rast Fast 9 ins Weltall. Ein Fan-Bild gießt diese immer noch irre Vorstellung in Farbe und Form.

Bild zeigt, wie der Fast and Furious-Weltraum-Ausflug aussehen kann

Boss Logic ist immer schnell zur Stelle, wenn es darum geht, das Kopfkino mit Grafiken und Bilder zu unterfüttern. Was am Ende wirklich im Weltall passieren wird, können wir uns natürlich gar nicht ausmalen, dafür ist unser Verstand zu klein. Aber das Poster hier kann uns helfen, dran zu glauben.

Ob Dom Torettos Crew wirklich auf diese herkömmliche Art in die Stratosphere ballert, wage ich mal zu bezweifeln. Hat das Ding überhaupt genug PS für die Ansprüche. Und tragen Ludacris und Michelle Rodriguez Weltraum-Anzüge? Sieht das dann ungefähr so aus?

© Buena Vista Armageddon

Wann kommt der Weltraum-Fast 9 in die Kinos?

Ein bisschen schade ist es ja schon, dass die Weltraum-Ambitionen schon vor dem Kinostart im nächsten Jahr an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Michelle Rodriguez ärgerte sich über das Leck in der Filmcrew entsprechend und schiebt es direkt auf die Verzögerung des Kinostarts.

Oh, nein. Wie habt ihr das herausgefunden? Siehst du, was passiert? Die Leute fangen an, hinter den Kulissen zu reden, Mann. Wenn ein Film nicht herauskommt und man ihn vergisst, kommen die Dinge raus. Niemand sollte das wissen...

Der Trailer zu Fast 9 bringt Han zurück

Ihr Bestätigung des Gerüchts macht die Wartezeit jetzt nicht unbedingt einfacher. Um ein ganzes Jahr wurde der Actionkracher nach hinten gestellt, um die Auswirkungen der Pandemie, die vor 6 Monaten noch gar nicht abzusehen waren, möglichst weit zu umgehen.

Der neue Kinostart von Fast 9 ist am

Wie stellt ihr euch den Weltall-Ausflug im kommenden Fast & Furious 9 vor?