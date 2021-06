Fast & Furious soll Transformers-Crossover kriegen: Star teilt den verrückten Traum & Fan-Bild macht ihn wahr

Die Fast & Furious-Reihe geht dem Ende entgegen. Ein Star des Action-Franchise wünscht sich künftig noch ein Transformers-Crossover - ein Fan-Bild dazu existiert bereits.

Fast & Furious 9 ist der Anfang vom Ende: Wie Franchise-Guru Vin Diesel kürzlich erklärte, soll die Hauptreihe des Boliden-Universums nach den kommenden drei Filmen endgültig abgeschlossen sein. Was Fans wie Stars allerdings nicht davon abhält, von künftigen Bombast-Projekten zu träumen: Fast & Furious soll etwa auf die Transformers treffen - zumindest wenn es nach Diesels Kumpel Tyrese Gibson geht, ein Star beider Action-Reihen.

Fast & Furious vs. Transformers: Gibson unterstützt Action-Crossover

Verglichen mit anderen Visionen scheint ein Treffen zwischen der Fast-Reihe und Transformers nämlich geradezu folgerichtig. Auf die unter Fans kursierende Idee eines Jurassic-Park-Crossovers angesprochen, sagte der Darsteller laut Comic Book:

Ich denke, ein Crossover mit Transformers wäre wahrscheinlicher. Autos verwandeln sich in Roboter und umgekehrt. Lasst uns erst das machen und dann zu den Dinosauriern kommen.

© Universal Pictures Vollgas: Tyrese Gibson ist sowohl Teil des Fast & Furious-Universums wie der Transformers-Filme

Für Gibson, der in bisher fünf Fast & Furious-Krachern und drei Transformers-Filmen mitspielte, scheint das aber nicht nur eine aus der Luft gegriffene Idee zu sein. Seine Unterstützung für ein Treffen zwischen Doms Gaspedal-Crew und den Autobots reicht weit zurück.

Fast & Furious-Star teilt Fan-Bild vom Transformers-Crossover

Bereits 2016 teilte er nämlich ein Fan-Bild des Grafikkünstlers Bosslogic auf seiner Instagram-Seite: Zu sehen sind dort die Fast-Helden wie Vin Diesel, Gibson oder Michelle Rodriguez, die gebannt auf einen monströsen Optimus Prime starren. Kein Wunder: Vermutlich stand an seiner Stelle gerade noch ein Truck mit Flammenmuster.

Man stelle sich den Reiz des Crossovers mal vor: Dom Toretto auf den Schultern von Optimus Prime, Gibson Seite an Seite mit Bumblebee oder eine finstere Allianz zwischen Charlize Therons Cypher und den Decepticons. Dwayne Johnson heizt mit den soeben enthüllten Monstern des neuen Transformers-Teils um die Wette. Die Begeisterung von Gibson und den Fans ist mehr als nachvollziehbar - aber hängen sie da nicht nur einem schönen Traum nach?

Wie realistisch ist ein Fast & Furious-Crossover mit der Transformers-Reihe?

Die Antwort dürfte für viele Fans nicht überraschend sein: Offizielle Pläne für ein Crossover der Reihen gibt es nicht. Ein Treffen zwischen Autobots und dem Boliden-Team verspräche zwar mit Blick auf vergangene Erfolge einen stattlichen Umsatz an den Kinokassen, ist aber allein schon deswegen unwahrscheinlich, weil die beiden Reihen mit Paramount und Universal zu verschiedenen Firmen gehören.

Gleichzeitig liegt es in der Natur von Crossovern, dass sie die Fans häufig überraschen und hehre Wünsche urplötzlich in Realität verwandeln können. Wer hätte vorausgesehen, dass WandaVision X-Men ins MCU bringt? Wer hätte vorher an einen Deal zwischen Sony und Marvel geglaubt, der Spider-Man zum Junior-Partner der Avengers macht?

© Paramount Pictures Bald mit Dom unterwegs? Transformer Bumblebee

Die Franchise-Zukunft nach dem Fast & Furious 9-Kinostart am 15. Juli 2021 kann noch einige Überraschungen bereithalten. Eine Reihe, die einst mit illegalen Viertelmeilen-Rennen begann, wird jetzt ins All fliegen. Was ist da schon ein transformierbarer Roboter?

