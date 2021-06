Fast & Furious-Streit mit Dwayne Johnson: Nächster Star begräbt Kriegsbeil, für die Action-Reihe ist das grandios

Nach Vin Diesel findet jetzt ein weiterer Fast & Furious-Star versöhnliche Worte für Dwayne Johnson. Die Action-Reihe kann davon nur profitieren.

Der große Zwist im Fast & Furious-Cast scheint endlich beigelegt. Verflossen das böse Blut, das Dwayne Johnson beim Fast & Furious 8-Dreh zu "Candy Asses"-Schimpfkanonaden in Richtung Vin Diesel reizte.

Nachdem Diesel kürzlich noch einmal den hässlichen Streit mit The Rock aufarbeitete, zeigt kurz vor Fast & Furious 9-Kinostart auch Tyrese Gibson, wie herzlich sein Verhältnis zu Johnson mittlerweile ist. Einem furiosen Action-Finale steht also nichts mehr im Weg.

Dwayne Johnson-Streit hat Fast & Furious-Star zum besseren Menschen gemacht

Gibson, der als Roman zu den Fast & Furious-Veteranen zählt, hatte nämlich einiges aufzuarbeiten: In der Vergangenheit hatte er sich etwa über Johnsons Hobbs & Shaw-Spin-off lustig gemacht. In der Ellen DeGeneres-Show gab er aber nun zu verstehen, wie herzlich seine Beziehung zu Johnson wieder sei.

"Wir haben uns echt versöhnt", sagte Gibson der Moderatorin Tiffany Haddish. "Ich denke, alles, was passiert ist, hat uns zu besseren Menschen gemacht." Das klingt zunächst einmal noch vage - es könnte sich schlicht auch um professionellen PR-Burgfrieden handeln. Aber Gibson packt dazu auch gleich eine besonders schöne Anekdote aus.

Wie er berichtet, telefoniert er nämlich fast jeden zweiten Tag mit Johnson. "Bisher haben wir etwa 20 mal telefoniert. Wir liefern uns einen Wettstreit darum, wer die längere Voicemail-Nachricht aufnehmen kann."

Er fängt an, Johnson zu imitieren, der ihm mit tiefer Stimme auf die Mailbox spricht.

Ich mache das hier kurz und knackig Bruder, denn deine Nachricht war schon fast sechs Minuten lang. Verdammt, jetzt bin ich schon bei zehn Minuten. Egal, ruf mich zurück, wenn du Zeit hast.

© Universal Pictures Hat die großen Kanonen wieder eingepackt: Tyrese Gibson

Die Wunden zwischen Johnson und den anderen Fast & Furious-Stars scheinen also wirklich verheilt zu sein – darauf deutet zumindest die herzliche Art hin, mit der Gibson den Austausch mit The Rock beschreibt. Das ist nicht nur zwischenmenschlich eine tolle Sache, sondern ermöglicht auch ein furioses Finale der Boliden-Reihe.

Dwayne Johnson-Versöhnung legt Grundstein für furioses Action-Finale

Denn egal ob nun Krieg oder Frieden in der Autowerkstatt herrscht, das Ende der Fast & Furious-Reihe steht laut Vin Diesel bereits fest. Die Frage ist nur, wie es über die Bühne gehen wird. Im Raum steht, ob Dwayne Johnson als grobschlächtiger Agent Luke Hobbs zurückkehren wird.

In Abwesenheit bösen Blutes sollte ein neuer Auftritt in der F&F-Hauptreihe eigentlich kein Problem mehr sein. Selbst wenn mit John Cena in Fast 9 bereits ein anderer Ex-Wrestler die bizepslastige Ein-Mann-Armee mimt: Luke Hobbs ist ein Fanliebling, was sich unter anderem am Kinocharts-Rekord von Hobbs & Shaw zeigte..

© Universal Pictures Kehrt Dwayne Johnson als Luke Hobbs zur F&F-Hauptreihe zurück?

Ob Hobbs nun zurückkehrt, und falls ja, ob er in Fast & Furious 10 oder 11 eine Hauptrolle spielen oder einen Kurzauftritt absolvieren wird, ist momentan noch Spekulation. Aber eins ist sicher: Mit dem Kriegsbeil unter der Erde öffnet sich die Tür für eine grandiose Dwayne Johnson-Rückkehr.

