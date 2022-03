Fast vergessene Netflix-Serie geht endlich weiter: Erstes Video verspricht alptraumhafte Sci-Fi-Reise

Nach über drei Jahren Wartezeit meldet sich eine einzigartige Netflix-Serie mit einem Video zurück. Freut euch auf Matrjoschka aka Russian Doll Staffel 2.

Diese roten Locken würden wir überall erkennen: Im ersten Video für die 2. Staffel von Matrjoschka (OT: Russian Doll) feiern wir ein Wiedersehen mit Natasha Lyonnes kantiger Heldin Nadia. Diese muss sich offenbar wieder mit einigen alptraumhaft-surrealen Verwicklungen zeitlicher und tödlicher Natur auseinander setzen. Die 1. Staffel war Kult, danach mussten wir mehr als drei Jahre auf die Fortsetzung warten. Aber schon bald ist es so weit, wie das Video bestätigt.

Schaut euch die Netflix-Ankündigung für Matrjoschka hier an:

Russian Doll - S02 Teaser Trailer (English) HD

Worum geht's in Russian Doll aka Matrjoschka bei Netflix?

In der Netflix-Comedy-Serie Matrjoschka (OT: Russian Doll) will die New Yorkerin Nadia von ihrer Geburtstagsparty abhauen. Doch schnell merkt sie, dass es für sie kein Entkommen gibt. Sie befindet sich in einer Zeitschleife, die auch der Tod nicht beenden kann.

Beim Start entwickelte sich die Serie dank ihrer charismatischen Hauptdarstellerin, der originellen Story und surrealen Einfälle schnell zum Kult. So schrieb mein Kollege Max bei Erscheinen über Matrjoschka Staffel 1:

Als Nadja transzendiert Lyonne mit ihrer herrlichen und fast manischen No-fucks given-Attitüde durch das nächtliche New Yorker East Village und muss sich zwischen pseudo-intellektuellen Hipster-Partys, rostigen Feuerleitern und Kunstlicht-durchfluteten Spätis mit ihren eigenen Traumata auseinandersetzen. Mit jeder neuen Zeitschleife pulen sich weitere Schichten ihrer dicken (Lidschatten-)Fassade ab und geben neue Einblicke in das tragische Seelenleben Nadias frei, das von ihrer omnipräsenten und verstorbenen Mutter vernarbt wurde.

Diese No-fucks-given-Attitüde behält die Serie bei, wie das erste Video zeigt.

Wann kommt die 2. Staffel von Matrjoschka zu Netflix?

Matrjoschka Staffel 2 startet am 20. April 2022 weltweit bei Netflix. Hauptdarstellerin Natasha Lyonne agiert diesmal auch als Showrunnerin der Zeitschleifen-Serie mit Sci-Fi-Einschlag.

