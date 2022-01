Fehler in Cobra Kai Staffel 4 macht dem Kaffeebecher aus Game of Thrones Konkurrenz

Die Netflix-Serie Cobra Kai begeistert auch in der 4. Staffel wieder. Allerdings hat sich in einer der neuen Folgen ein seltsamer Fehler eingeschlichen. Haben die Macher:innen im Schnitt nicht aufgepasst?

In der kürzlich bei Netflix gestarteten und von Fans gefeierten 4. Staffel von Cobra Kai hat sich ein bizarrer Fehler eingeschlichen, den sicher nicht alle Zuschauenden sofort bemerkt haben. Wusstet ihr, dass die Karate-Bösewichte Objekte auf mysteriöse Weise verschwinden lassen können?

Egal ob ein Starbucks-Becher in Game of Thrones oder ein falsches Kinderfoto in der der großen Harry Potter Reunion: Fehler passieren selbst den teuersten Produktionen. So auch in Folge 5 der neuen Staffel Cobra Kai, in der zwei Wassergläser für Verwirrung sorgen.

Filmfehler in Cobra Kai Staffel 4: Das Wasserglas des Grauens

In Cobra Kai Staffel 4 heuert Bösewicht John Kreese (Martin Kove) seinen alten Weggefährten Terry Silver (Thomas Ian Griffith) an, um ihn im Kampf gegen Miyagi-do und Egale Fang Karate zu unterstützen. Um ihre gemeinsamen Lehrmethoden zu diskutieren, treffen sie sich in einem Restaurant.

Der Fehler passiert bei Minute 18 der 5. Folge mit dem Titel Entscheidung: Vor Kreese und Silver stehen zwei Wassergläser auf dem Tisch. Als eine Kellnerin zu ihnen kommt, bestellen sie Scotch. Plötzlich sind die beiden Gläser wie vom Erdboden verschwunden. Prompt schiebt sich ein Kellner ins Bild und stellt ihnen jene Gläser auf den Tisch, die gerade verschwunden sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Anschlussfehler, wenn zum Beispiel (wie in Cobra Kai) Objekte innerhalb einer Szene plötzlich ihre Position verändern. Das geschieht manchmal, wenn Szenen aus verschiedenen Perspektiven gedreht werden und während des Drehs Veränderungen vorgenommen werden.

Um solche Pannen zu vermeiden, gibt es bei Film- und Serienproduktionen die dafür verantwortliche Position der Continuity. Die letzte Instanz, in der Anschlussfehler noch ausgebügelt werden können, ist im Schnitt. Aber nicht so im Falle von Cobra Kai.

So gut ist Cobra Kai Staffel 4 auf Netflix:

Cobra Kai: Davon MUSS Hollywood lernen | Season 4 Review

Diese Art von Filmfehler passiert in zahlreichen Filmen und Serien. Bei der 4. Staffel von Cobra Kai fällt dieser allerdings besonders ins Auge, da der Fokus besagter Szene eben gerade auf den Getränken liegt, die Kreese und Silver bestellen – und die Gläser auch noch sehr prominent ins Bild gerückt werden.

Auch wenn dieser Fehler für einen kurzen Moment äußerst befremdlich ist, schmälert er das Seherlebnis von Cobra Kai natürlich nicht. Vielleicht wollten die Macher:innen hier auch einfach nur ihren Beitrag für die Historie der seltsamsten Filmfehler leisten.

Die 20 besten Serienstarts im Januar: Was ihr nach Cobra Kai schauen könnt

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie Snowpiercer und Euphoria, das Horror-Spektakel Chucky, die abgedrehte Marvel-Serie Hit-Monkey oder die neue Harry Potter-Quiz-Show: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Ist euch der Fehler mit den Wassergläsern in Cobra Kai Staffel 4 aufgefallen?