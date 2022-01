Kommt Cobra Kai Staffel 5 noch dieses Jahr? Alle Infos zu Handlung und Start bei Netflix

Wann kommt die neue Staffel Cobra Kai zu Netflix? Bis zur 5. Staffel wird es nicht mehr lange dauern. Außerdem verrät das Finale viel über die Handlung der neuen Folgen.

Es folgen Spoiler zur 4. Staffel Cobra Kai: Seit Silvester 2021 streamt die 4. Staffel von Cobra Kai bei Netflix. Die neuen 10 Folgen enden wie gewohnt mit mehreren Cliffhangern. Neuzugang Terry Silver (Thomas Ian Griffith) wirbelte die Verhältnisse in der Karate-Welt von Los Angeles ordentlich durcheinander. Wir werden allerdings nicht lange warten müssen, um zu erfahren, wie die Handlung von Staffel 4 weitergeht. Staffel 5 steht bereits in den Startlöchern. Erfahrt hier alles, was wir über die Veröffentlichung und die Handlung bereits wissen.

Wann startet Cobra Kai Staffel 5 bei Netflix?

Womöglich startet die 5. Staffel Cobra Kai schon im August 2022 bei Netflix. Denn kaum eine Serien-Crew arbeitet derzeit verlässlicher als die der Sport-Serie. Wie ein Uhrwerk produziert das Team um Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg neue Folgen. Staffel 5 von Cobra Kai ist bereits seit letzten Dezember abgedreht . Das macht einen Start im Sommer oder Spätsommer 2022 sehr wahrscheinlich. Staffel 4 erschien 8 Monate nach Drehschluss.

Schaut den Trailer zu Cobra Kai Staffel 4

Cobra Kai - S04 Trailer (English) HD

Handlung: Wie geht es in der 5. Staffel von Cobra Kai auf Netflix weiter?

Offizielle Handlungsangaben zur 5. Staffel Cobra Kai gibt es noch nicht. Aber die Richtungen, in die sich die Geschichte bewegt, sind klar. Wie immer hinterlässt ein Staffelfinale des Karate-Dramas verbrannte Erde.

Miguel (Xolo Maridueña) sucht seinen kriminellen Vater in Mexiko. Der weiß nichts von der Existenz seines Sohnes. Wir werden Miguel wohl bei der Selbst- und Vater-Findung begleiten. Eine gute Idee zur Weiterentwicklung der am tiefsten ausgearbeiteten jungen Figur.

sucht seinen kriminellen Vater in Mexiko. Der weiß nichts von der Existenz seines Sohnes. Wir werden Miguel wohl bei der Selbst- und Vater-Findung begleiten. Eine gute Idee zur Weiterentwicklung der am tiefsten ausgearbeiteten jungen Figur. Terry Silver baut sein Cobra Kai-Imperium aus. John Kreese (Martin Kove) hat einen schlafenden Riesen geweckt, wie wir schon nach dem Ende der 3. Staffel vorausgesehen haben. Terry Silver ist die perfekte Steigerung zu John, da er organisierter und natürlich böser vorgeht. Cobra Kai weiß genau, wie es seine Handlung mit Figuren aus der Vergangenheit frisch hält.

baut sein Cobra Kai-Imperium aus. John Kreese (Martin Kove) hat einen schlafenden Riesen geweckt, wie wir schon nach dem Ende der 3. Staffel vorausgesehen haben. Terry Silver ist die perfekte Steigerung zu John, da er organisierter und natürlich böser vorgeht. Cobra Kai weiß genau, wie es seine Handlung mit Figuren aus der Vergangenheit frisch hält. Die LaRussos müssen sich mit einer rebellierenden Tochter und einem ehemals mobbenden und nun gemobbten Sohn auseinandersetzen. (Und natürlich Terry Silver.) Dazu kommt Daniels abermals zurückgekehrter Ex-Rivale Chozen (Yuji Okumoto) aus Karate Kid 2, der Daniel im Kampf gegen Terry unterstützen soll. (Ob der Plan so aufgeht, mal schauen ...)

müssen sich mit einer rebellierenden Tochter und einem ehemals mobbenden und nun gemobbten Sohn auseinandersetzen. (Und natürlich Terry Silver.) Dazu kommt Daniels abermals zurückgekehrter Ex-Rivale Chozen (Yuji Okumoto) aus Karate Kid 2, der Daniel im Kampf gegen Terry unterstützen soll. (Ob der Plan so aufgeht, mal schauen ...) Johnny Lawrence (William Zabka) gelingt es am Ende der 4. Staffel endlich, zu seinem Sohn Robbie (Tanner Buchanan) durchzudringen. Ein großer Schritt für zwei der besten Serienfiguren. Apropos starke Figuren ...

gelingt es am Ende der 4. Staffel endlich, zu seinem Sohn Robbie (Tanner Buchanan) durchzudringen. Ein großer Schritt für zwei der besten Serienfiguren. Apropos starke Figuren ... Tory Nichols (Peyton List) kämpft weiterhin gegen Widerstände an. Es wird spannend zu sehen, ob Amanda LaRusso (Courtney Henggeler) ihr den versehentlichen Ellenbogenstoß gegen Sam (Mary Mouser) noch nachträgt und die gemeinsame Abmachung platzen lässt. Außerdem hat Tory, die leider illegitime Siegerin des U18 Karate All Valley-.Turniers 2019 (!), etwas gegen Terry in der Hand. Sie beobachtete ihn bei der Bestechung des Schiedsrichters.

Jeder wichtige Charakter hat in Staffel 5 alle Hände voll zu tun. Eine optimale Ausgangslage für neue Folgen, die die Showrunner:innen sicher zu nutzen wissen.

Wann kommt der Trailer zu Cobra Kai Staffel 5?

Womöglich schon in den nächsten Wochen. Cobra Kai beginnt aufgrund der hohen Taktung der Staffel immer sehr früh mit der Promophase. Nach der Staffel ist immer vor der Staffel.

Welche neuen Figuren könnten Cobra Kai Staffel 5 auftauchen?

Die Serie hat den Fundus ihrer Vorgängerfilme längst nicht ausgeschöpft. Die Kampfmaschine Mike Barnes wartet nur darauf, aus dem Käfig gelassen zu werden. Womöglich ja als unerwartete Verstärkung für Team Miyagi-do? Der Darsteller Sean Kanan hat Lust:

Ich glaube, die Macher*innen wollen jeden ins Boot holen. Mindestens 50 Menschen pro Tag fragen mich, ob ich in Staffel 4 zurückkehre. Ich glaube, es gibt eine gute Möglichkeit, aber ich kann weder bestätigen noch dementieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und dann ist da natürlich noch Hilary Swanks Figur aus dem letzten Karate Kid-Film Karate Kid IV - Die nächste Generation, die bisher kaum eine Rolle in der Serie gespielt hat, in das Muster von Cobra Kai aber wie angegossen passt.

Die 22 größten Serien-Highlights 2022: Was kommt bei Netflix, Amazon & Co.?

Das Jahr 2022 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther, Max und Matthias blicken auf das neue Serienjahr und ziehen die 22 größten neuen Serien und persönlichen Highlights aus dem Hut – von Der Herr der Ringe über House of Dragon bis hin zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Welche Erwartungen habt ihr an Cobra Kai Staffel 5?