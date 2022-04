Fifty Shades of Grey-Star verurteilt Fan-Reaktionen: "Eine beschissene Krankheit"

Egal ob James Bond, The Batman oder Fifty Shades of Grey: Viele Stars müssen mit Vorverurteilen kämpfen. Darsteller Jamie Dornan macht sich darüber Luft.

Neue Schauspieler:innen in von Fans heißgeliebten Rollen haben es oft schwer. Teile der Community verurteilen die Neuzugänge, ohne je eine Szene mit ihnen gesehen zu haben. Neben The Batman-Darsteller Robert Pattinson oder Bond-Star Daniel Craig ist Jamie Dornan als Christian Grey in Fifty Shades of Grey ein Paradebeispiel. Der ließ seiner Wut nun freien Lauf.

Fifty-Shades of Grey-Star: Voreilige Fan-Urteile sind "ekelhaft" und "verstörend"

Esquire sagte er:

Vorverurteilungen sind so eine beschissene Krankheit. Es ist wirklich traurig. Etwa, als [Robert Pattinson] als Batman besetzt wurde. [...] Oder Daniel Craig als James Bond. Da wurden widerliche Dinge geschrieben. Diese beschissene giftige Wut mancher Menschen auf Casting-Entscheidungen ist verstörend. Und am Ende ist Craig dann brillant und verändert Bond für immer.

Tatsächlich hatten alle drei Darsteller inklusive Dornan mit übergriffigen Fan-Reaktionen auf ihre Besetzung zu kämpfen, die ihnen wahlweise das passende Aussehen oder das nötige Talent absprachen. Bei Craig verwandelte sich Gift schnell in Bewunderung (via Variety ) und auch The Batman erfreut sich bei Kritik und Publikum mittlerweile regen Zuspruchs (via Rotten Tomatoes ).

Ob die von der Kritik geschmähten Fifty Shades of Grey-Filme eine Neubewertung erfahren, sei dahingestellt. Jamie Dornan hat mit seiner Kritik recht. Ohne Grundlage ist jede Bewertung deplatziert. Und Dornans Talent steht nicht erst seit dem Oscar-prämierten Belfast außer Frage.

