Film-Knaller zum Jahresende: Warner Bros. reduziert seine besten Titel aus 2021 [Anzeige]

Reist auf den Wüstenplaneten Arrakis, erlebt eine Mission mit dem Suicide Squad oder schaut Godzilla und King Kong bei einer gigantischen Prügelei zu: Dank der Best of WB 2021-Aktion könnt ihr schon jetzt einige der größten Blockbuster des Jahres zum reduzierten Preis anschauen. Dune , der wohl beste Sci-Fi-Film 2021, und das DC-Spektakel The Suicide Squad sind erstmals günstiger als Download verfügbar.

Die Best of WB 2021-Kampagne läuft jetzt bei teilnehmenden Anbietern wie Amazon. Dort könnt ihr die Blockbuster- und Serien-Highlights zu reduzierten Preisen downloaden. Wir stellen euch die Highlights der Aktion vor.

So günstig gab es das Sci-Fi-Highlight Dune noch nicht

Ganz oben in unserer Liste mit Empfehlungen steht der Science-Fiction-Film Dune (bei Amazon ). Und das nicht nur, weil ihr den Film jetzt zum bisherigen Tiefstpreis downloaden könnt! Das aufwendige Abenteuer nach dem gleichnamigen Roman von Frank Herbert entführt euch auf den geheimnisvollen Wüstenplaneten Arrakis.

Dort gerät der junge Paul Atreides (Timothée Chalamet) in eine intergalaktische Intrige mit desaströsen Folgen für seine Familie. Dune bietet nicht nur aufregende Effekte, fantastische Actionszenen und eine epische Geschichte à la Der Herr der Ringe. Der neue Film von Meisterregisseur Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) wartet auch mit einer erstklassigen Besetzung auf. Neben den beiden Jungstars Timothée Chalamet und Zendaya erwecken Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Javier Bardem und Jason Momoa die Wüste zum Leben. Von den Sandwürmern ganz zu schweigen...

Mortal Kombat, Godzilla vs. Kong und mehr sind Teil der Spar-Aktion

Dune ist aber nur eines der Highlights der Aktion. Wir können allen Actionfans auch wärmstens die neue Adaption eines echten Spieleklassikers ans Herz legen. Mortal Kombat (bei Amazon ) sprüht nämlich regelrecht vor Liebe zum Prügel-Spiel. Referenzen an die Vorlage bringen zum Schmunzeln, vor allem aber atmet die knochenbrecherische Action den Geist der spaßigen Games.

Wenn die Action 150 Nummern größer sein soll, solltet ihr Godzilla vs. Kong (bei Amazon ) nicht verpassen. Jahre haben Fans auf eine würdige Konfrontation der atomaren Echse und des Riesenaffen gewartet. Die Erwartungen waren beinahe so groß wie die Titanen selbst. Godzilla vs. Kong aber liefert ab! Und das mit gigantischen Fights, die in Sachen Optik und Zerstörungswut ihresgleichen suchen.

Aber auch DC-Fans kommen bei der Aktion nicht zu kurz: Mit The Suicide Squad (bei Amazon ) wartet ein knallbunter und extrem lustiger Blockbuster auf euch, der unter anderem einen der sympathischsten (und gefräßigsten) Haie der Filmgeschichte bietet. Auch den Superhelden-Kracher könnt ihr dank der Aktion zum einmaligen Tiefstpreis downloaden.

Etwas weniger blutig, aber nicht weniger spannend ist Wonder Woman 1984 (bei Amazon ), der neuste Solo-Film mit Gal Gadot als legendärer DC-Heldin. Diesmal geht's in die stylischen 80er Jahre, wo unsere Lieblings-Amazone die Welt retten muss – und auf wundersame Weise ihre große Liebe Steve (Chris Pine) wiedersieht.

Eine der besten Serien des Jahres und noch viel mehr bei Best of WB

Wer die kalte Jahreszeit am liebsten mit dem Bingen von Serien verbringt, sollte sich unbedingt Mare of Easttown (bei Amazon ) anschauen. Der Krimi gehört zu den besten Serien des Jahres, was unter anderem an einer brillant vielseitigen Kate Winslet liegt. Der Titanic-Star begibt sich in Mare of Easttown auf die Suche nach einem Mörder, muss aber vor allem auch ihre eigenen Schuldgefühle verarbeiten. Hochspannend, nie vorhersehbar und zutiefst berührend gespielt: Jeder Serienfan sollte Mare of Easttown gesehen haben!



Hier findet ihr die Highlights der Best of WB 2021-Aktion in der Übersicht:

Die Best of WB 2021-Aktion läuft aktuell bei teilnehmenden Händlern. Wer jetzt zuschlägt, kann richtig sparen im Vergleich zu den bisherigen Preisen von Dune, The Suicide Squad und Co.