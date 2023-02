"Film wird grottenschlecht": American Pie-Star tobte, weil die Macher ihren Akzent veränderten

Shannon Elizabeth spielte eine der ikonischsten Rollen in American Pie. Nach dem Dreh war sie allerdings außer sich vor Wut und riet allen ihren Freund:innen, ihn nicht zu sehen.

American Pie-Star verlor im Film ihren mühsam antrainierten Akzent

American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen hat seine Darsteller:innen für einige Jahre zu absoluten Superstars gemacht. Dazu gehörte auch Shannon Elizabeth , die im Film Jims ( Jason Biggs ) Schwarm spielt, die tschechiche Austauschschülerin Nadia. Die Darstellerin war nach dem Dreh allerdings extrem aufgebracht,

Im Inside of You with Michael Rosenbaum -Podcast verriet die Schauspielerin:

[Die Produzenten] wollten, dass ich die Stimme neu synchronisiere. Ich sagte irgendwas und sie meinten: "Ok, jetzt mit weniger Akzent." Ich dachte nur: "Warum versauen sie meinen Akzent?" Ich hatte hart daran gearbeitet. Danach war ich am Boden zerstört. Sie sagte all meinen Freunden: "Der Film wird grottenschlecht. [...] Sie haben [den Akzent] ruiniert, schaut ihn euch nicht an!"

Schaut euch hier eine American Pie-Szene mit Shannon Elizabeth auf Englisch an:

Schauspieler:innen arbeiten manchmal mehrere Monate mit Sprachlehrern, um den spezifischen Akzent oder Dialekt ihrer Rolle zu perfektionieren. Elizabeths Wut ist also verständlich, immerhin wurde hier durch eine kreative Entscheidung ein Großteil ihrer Rollenvorbereitung zunichtegemacht.

Nichtsdestotrotz übernahm Shannon auch im Sequel American Pie 2 wieder ihre angestammte Rolle. Wie sie im Podcast betont, ließ sie die Macher für ihre Rückkehr allerdings teuer bezahlen.

