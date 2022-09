Endlich wieder Apfelkuchen (und Sex): Diese Frau soll American Pie 10 Jahre nach dem letzten guten Teil retten

Seit dem Klassentreffen 2012 hat die American Pie-Reihe nur noch Spin-offs ohne die wichtigsten Stars der Originale hervorgebracht. Jetzt soll ein neuer Film der Reihe nochmal frischen Wind verleihen.

Ende der 90er löste American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen einen neuen Boom für freizügige Highschool-Komödien aus. Der Kultfilm zog insgesamt drei Fortsetzungen mit dem Original-Cast nach sich. Außerdem wurden fünf Spin-off-Filme gedreht, über die Fans aber lieber nicht sprechen wollen.

Jetzt will das Studio nochmal einen neuen Versuch starten, um der American Pie-Reihe frischen Wind zu verleihen. Ein neuer Film ist in Arbeit.

Schaut hier mal wieder den Trailer zur American Pie-Reunion:

American Pie 4 - Trailer (Deutsch) HD

Schauspielerin Sujata Day schreibt Drehbuch für neuen American Pie

Wie der Hollywood Reporter berichtet, schreibt Sujata Day das Drehbuch für einen neuen American Pie-Film. Die Geschichte basiert auf einem Pitch von ihr, der das Studio überzeugte. Inhaltliche Infos gibt es noch nicht. Der neue Teil wird als Ansatz beschrieben, um die Reihe neuzuerfinden.

Sujata Day ist als Schauspielerin, Drehbuchautorin und Model tätig. Ihre bekanntesten Rollen spielte sie in der Webserie The Misadventures of Awkward Black Girl und der daraus entstandenen HBO-Serie Insecure von Issa Rae.

Ob die Stars aus den originalen American Pie-Filmen für den neuen Teil zurückkehren, steht noch nicht fest. Da zwischen American Pie - Jetzt wird geheiratet und American Pie 4 - Das Klassentreffen schon knapp 10 Jahre vergangen sind, ist der Kult-Cast nochmal 10 Jahre später deutlich älter. Vielleicht sind Jim, Stifler & Co. zumindest mit kleinen Cameo-Auftritten zu sehen.

Wann kommt der neue American Pie-Film ins Kino?

Einen Starttermin für den nächsten American Pie-Teil gibt es noch nicht. Da sich der Film im frühesten Entwicklungsstadium befindet, rechnen wir nicht vor 2024 mit einer Veröffentlichung.

