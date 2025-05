Final Destination 6 stellt Weltrekord mit heftiger Horror-Aktion auf: Profi ist extra aus Ruhestand zurückgekehrt

Final Destination 6: Bloodlines entfesselt nicht nur wieder heftige Kills. Die neue Fortsetzung hat auch einen Weltrekord dank einer Stuntfrau aufgestellt, die extra aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist.

Horror-Fans müssen nur noch bis nächste Woche warten, dann läuft der neue Final Destination-Film 14 Jahre nach Teil 5 in den deutschen Kinos. Der erste Trailer zum nächsten Beitrag der makaberen Horror-Reihe teaste schon viele neue heftige Kills, mit denen sich der Tod höchstpersönlich holen will, was ihm zusteht.

Final Destination 6: Bloodlines sorgt neben den garstigen Setpieces aber noch mit einer anderen Aktion für Aufsehen. Dank einer 71-jährigen Stuntfrau hat der Streifen einen Weltrekord aufgestellt.

Final Destination 6: Bloodlines steckt bisher älteste Frau vor Kamera in Brand

Gegenüber Entertainment Weekly haben die Regisseure Zach Lipovsky und Adam B. Stein darüber gesprochen, dass die vormalige Schauspielerin und Stuntfrau Yvette Ferguson für eine besonders heiße Szene in Final Destination 6 extra aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist. Die 71-Jährige wurde vor der Kamera in Brand gesetzt, womit ein neuer Weltrekord aufgestellt wurde. Ferguson ist damit die bislang älteste Frau, die vor der Kamera für einen Film angezündet wurde.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Final Destination 6:

Final Destination 6: Bloodlines - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Das Stunt-Team des Films hat die Aktion beim offiziellen Guinness-World-Records-Buch eingereicht, aber noch keine Rückmeldung erhalten. Im kommenden Horrorfilm wird die Szene mit Yvette Ferguson gleich zu Beginn in einer Sequenz zu sehen sein, die in den 60ern in einem Restaurant auf dem Dach eines Hochhauses spielt. Hier bricht ein Feuer aus, das die von Ferguson gespielte Mrs. Fuller erfasst.

In Final Destination 6: Bloodlines erlebt die College-Studentin Stefanie Lewis (Kaitlyn Santa Juana) in einem wiederkehrenden Albtraum den Tod ihrer gesamten Familie. Während sie ihre Angehörigen retten will, erfährt sie von ihrer Großmutter Iris (Gabrielle Rose), dass diese bereits vor Jahrzehnten den Tod ausgetrickst und viele Menschen gerettet hat. Somit ist bereits die Geburt von Stefanie eine Anomalie im Plan des Sensenmanns.

Wann startet Final Destination 6 im Kino?

Der neue Teil der Horror-Reihe läuft ab dem 15. Mai 2025 in den deutschen Kinos. Wenn ihr davor noch schnell alle bisherigen Final Destination-Filme nachholen oder auffrischen wollt, braucht ihr nur ein Netflix-Abo. Hier streamt das komplette bisherige Franchise in der Flat.