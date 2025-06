Finale Staffel von Netflix' größter Fantasy-Serie startet in 2 Wochen: Trailer verspricht das Ende der Welt

Nur noch wenige Tage trennen uns von der Fantasy-Finalstaffel von Sandman auf Netflix. Der ausführliche Trailer entfesselt einen höllischen Alptraum.

Die 2. Staffel von Sandman erreicht uns in wenigen Tagen und läutet das Ende des größten Fantasy-Projekts von Netflix ein. Nach einem Teaser-Trailer liegt nun auch eine ausführliche Vorschau auf das Finale vor. Komplett geht das letzte Kapitel aber nicht gleich online, denn die Season ist aufgeteilt.

Seht hier den deutschen Trailer zur Finalstaffel von Sandman:

Sandman - S02 Trailer (Deutsch) HD

Fantasy-Finale auf Netflix: Das erwartet euch in der 2. Staffel von Sandman

Bei Netflix beschreibt Showrunner Allan Heinberg die 2. Staffel von Sandman, die nur wenige Wochen nach den Ereignissen der Debüt-Season einsetzt, folgendermaßen:

Nach mehr als einem Jahrhundert Abwesenheit aus dem Traumreich hat Dream sein Königreich wiederhergestellt und wiederaufgebaut. Während er den Palast umgestaltet, schwört er, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und in die Zukunft zu blicken. Die Vergangenheit hat natürlich andere Pläne.

Wer ist neu im Cast von von Sandman Staffel 2?

Tom Sturridge kehrt natürlich in der Hauptrolle von Dream zurück. Die neue Season von Sandman hat aber auch einige Neuzugänge zu verzeichnen, die unter anderem verschiedene Figuren aus der nordischen Mythologie verkörpern:

Darüber hinaus sind auch Fanlieblinge aus Staffel 1, wie Gwendoline Christie als Lucifer, wieder mit von der Fantasy-Partie, wenn nichts Geringeres als das Schicksal der gesamten Traumwelt auf dem Spiel steht.

Wann kommt die 2. und letzte Staffel von Sandman zu Netflix?

Folgendermaßen geht es auf Netflix mit Sandman weiter beziehungsweise zu Ende:

Sandman Staffel 2, Teil 1 kommt am 3. Juli 2025

Sandman Staffel 2, Teil 2 startet am 24. Juli 2025

Sandman Staffel 2, Teil 3 startet am 31. Juli 2025

Dass die Sandman-Adaption der Neil Gaiman -Comics nur zwei Staffeln umfassen wird, hat leider auch damit zu tun, dass in der Zwischenzeit verschiedene Missbrauchsvorwürfe gegenüber dem Autor laut wurden. Sandman Staffel 1 erschien bereits 2022 in zwei Teilen, sodass fast drei ganze Jahre zwischen den beiden einzigen Seasons der Netflix-Serie liegen. Nichtsdestotrotz wird die Serie die Comicvorlage in verkürzter Form bis zu ihrem Abschluss adaptieren.