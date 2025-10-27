Frankie Muniz teilt neues Bild zur Malcolm mittendrin-Rückkehr, bei dem Fans sofort das Herz aufgeht

Nächstes Jahr kehrt die Kult-Sitcom Malcolm mittendrin mit neuen Folgen als Reunion-Special bei Disney+ zurück. Jetzt sind die Brüder auf einem ersten Foto nach langer Zeit wieder zusammen zu sehen.

Seit Dezember 2024 ist bekannt, dass die Kult-Sitcom Malcolm mittendrin mit neuen Folgen zurückkehrt. Ein Reunion-Special bringt die schräge Familie kommendes Jahr bei Disney+ zurück. Jetzt hat Malcolm-Star Frankie Muniz die Vorfreude schon mal kräftig angeheizt. Ein erstes Foto lässt sofort nostalgische Gefühle aufkommen.

Frankie Muniz präsentiert sich mit seinen Serien-Brüdern für Malcolm mittendrin-Reunion

Auf Instagram hat der Hauptdarsteller der Kult-Sitcom jetzt ein Foto geteilt, das ihn als Malcolm zusammen mit Justin Berfield als Reese und Christopher Masterson als Francis zeigt. Aber seht selbst:

Muniz erklärt dazu, dass er das Bild eigentlich noch gar nicht posten sollte. Als er den Serien-Theme-Song "Boss of Me" der Band They Might Be Giants gehört habe, der als Musikuntermalung für den Beitrag erklingt, konnte er aber nicht anders und musste die Wiedervereinigung mit seinen Serien-Brüdern mit der Welt teilen.

Wann starten die neuen Malcolm mittendrin-Folgen bei Disney+?

Ein genaues Startdatum für die Rückkehr der Sitcom gibt es noch nicht. Bislang wurde nur verkündet, dass das Reunion-Special von Malcolm mittendrin irgendwann 2026 zu Disney+ kommen soll. Bis dahin könnt ihr alle 7 Staffeln der Originalserie bei dem Streaming-Dienst schauen.

Die Reunion heißt auf Englisch Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair und wird eine 4 Episoden umfassende Mini-Serie. Darin werden Malcolm und seine Tochter wieder in das Familienchaos gezogen, als Hal und Lois seine Anwesenheit zur Feier ihres 40. Hochzeitstages fordern.

Neben Muniz, Berfield und Masterson spielen Bryan Cranston und Jane Kaczmarek erneut ihre bekannten Rollen als Eltern. Erik Per Sullivan wird nicht als Dewey dabei sein, denn der Darsteller hat sich seit 2010 komplett vom Schauspielgeschäft zurückgezogen. Seine Rolle wurde mit Caleb Ellsworth-Clark neu besetzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

