Frech: Disney+ hat einfach so Avatar rausgeworfen und der Grund ist offensichtlich

Vor dem Kinostart von Avatar 2 ist der Vorgänger Aufbruch nach Pandora nicht mehr bei Disney+ abrufbar. Dahinter steckt wohl eine ausgeklügelte Strategie.

Seit Disney+ im Jahr 2020 in Deutschland online ging, war der Sci-Fi-Hit Avatar - Aufbruch nach Pandora auf der Strreamingplattform verfügbar – damals einer der wenigen Blockbuster abseits von Star Wars und Marvel. Inzwischen ist das Blockbuster-Angebot durch die Subplattform Star facettenreicher, doch plötzlich fehlt Avatar im Angebot.

Da könnt ihr suchen, bis ihr schwarz werdet: Weder unter dem Begriff "Avatar" noch mit "Aufbruch nach Pandora" werdet ihr auf das blaue Blockbuster-Gold stoßen. In der Tat ist James Camerons Kinophänomen weltweit von den Disney+-Oberflächen verschwunden . Aber warum?

Hinter dem Rauswurf von Avatar steckt eine Disney-Strategie

Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sofern ihr nicht auf Pandora lebt, kommt dieses Jahr die Fortsetzung Avatar 2: The Way of Water in die Kinos, die seit der Fox-Übernahme von Disney vertrieben wird. Anlässlich des ersehnten Kinostarts stürmt auch Avatar 1 nochmal die Lichtspielhäuser, am 23. September 2022. Und knapp einen Monat vor der Kinoauswertung zieht Disney still und heimlich den Film aus der Streaming-Flatrate.

Will der Unterhaltungskonzern damit etwa einen indirekten und, hüstel, diskreten Anreiz schaffen, um noch mehr Menschen zum Kauf eines teuren 3D-Tickets zu bewegen? Man könnte ja glatt auf die Idee kommen, Disney schert sich mehr um Einnahmen als um Fans.

Wo kann ich Avatar jetzt noch streamen?

Disney+ war die einzige Möglichkeit, Avatar in einer Flatrate zu streamen. Es verbleiben nun nur noch digitale Leih- und Kaufangebote, etwa bei Amazon *. Oder eben die gute alte Blu-ray, die ohnehin das schärfere Bild bietet im Vergleich zu Disney+.

Schaut den Trailer zu Avatar 2

Avatar: The Way of Water - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Wann startet Avatar 2 in Deutschland in den Kinos?

Avatar 2 startet am 14. Dezember 2022 in den deutschen Kinos. Der Start hatte sich immer wieder verzögert, zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie. Insgesamt kommt Avatar 2 über 8 Jahre später als ursprünglich geplant. Hier könnt ihr genauer nachlesen, warum sich der Kinostart von Avatar 2 immer wieder verspätete.

