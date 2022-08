Übler Sc-Fi-Flop heute im TV: Er vernichtete ein großartiges Universum (vielleicht für immer)

Vor drei Jahren wurde eine der besten Sci-Fi-Reihen gegen die Wand gefahren. Gibt es noch eine Chance für Men in Black 5? Wir bewerten die aktuelle Lage.

In einer Parallelwelt existieren Aliens, aber die normale Bevölkerung bekommt von ihrem Treiben auf der Erde nichts mit. Eine Organisation hält sie mit schicken schwarzen Anzügen und verchromten Waffen in Schach. Das ist die Grundprämisse von Men in Black, die drei Filme lang sehr gut funktionierte. Dann versuchte das Studio Sony es erstmals ohne Will Smith in der Hauptrolle. Prompt ging die Sache schief.

Men in Black 4: International scheiterte an den Kinokassen und untertraf sämtliche Erwartungen. War das der Sargnagel für das altehrwürdige Sci-Fi-Franchise? Weiter unten gehen wir der Frage nach. Ihr könnt Men in Black 4 heute um 20.15 Uhr im ZDF ohne Werbung sehen.

Heute im TV: Darum geht es in Men Black 4?

Men in Black International - Trailer 3 (Deutsch) HD

Molly (Tessa Thompson) stößt neu zu den Men in Black. Als Kind hat sie außerirdisches Leben beobachtet. Daraufhin machte sich auf die Suche nach der strenggeheimen Organisation, die damals alles vertuschte und will selbst auf die Jagd nach Aliens gehen.

Tatsächlich wird Molly von Agent O (Emma Thompson) bei den Men in Black angestellt und für eine ihrer ersten Missionen gleich nach London geschickt. Dort teilt High T (Liam Neeson) sie ihrem neuen Partner zu: Agent H (Chris Hemsworth).

Die gewaltigen Ausmaße des Men in Black 4-Flops

Der Reboot der Reihe ganz ohne das Zugpferd Will Smith war eine riskante Wette. Die zwei Marvel-Stars Chris Hemsworth und Tessa Thompson sollten mit ihrem Charisma und ihrer Thor 3-Chemie das Loch stopfen, das Agent K (Tommy Lee Jones) und J hinterlassen hatte. Beim Publikum kam die Neuausrichtung aber überhaupt nicht an.

Insgesamt spielte der Film 254 Mio. Dollar ein , bei geschätzten Gesamtkosten von 220 Mio. nahezu ein Nullsummenspiel und das mit Abstand schlechteste Ergebnis der Reihe. Der Vorgänger generierte weit mehr als doppelt so viel wie Teil 4

Gibt es überhaupt noch eine Chance auf Men in Black 5?

Schlechte Kritiken und Fan-Bewertungen rundeten das desaströse Bild ab, das die Reihe im Jahr 2019 vermittelte. Drei Jahre später existieren keine Pläne für Men in Black 5 oder ein weiteres Reboot. Dass Chris Hemsworth und Tessa Thompson, die eine neue Ära einläuten sollten, jemals zur Reihe zurückkehren, ist komplett ausgeschlossen.

Die gesamte Marke ist derzeit verbrannt und dass sie sich von dem gescheiterten Erneuerungsversuch jemals erholt, nur schwer vorstellbar. Dünne Gerüchte über eine Men in Black-Serie können wir ins Land der Fabeln verweisen. Die einzige Chance ist ein neues Legacyquel, wie es zuletzt etwa die Halloween-Reihe erfolgreich durchführte.



Was ist für Men in Black 5 nötig?

Will Smith und bestenfalls Tommy Lee Jones müssten für einen neuen Film zurückkehren, um verprellte Fans wieder ins Boot zu holen

wieder ins Boot zu holen Der vierte Teil mit Thompson und Hemsworth müsste komplett ignoriert werden. Im Men in Black-Universum sind immerhin Zeitreisen möglich ...

... Im nächsten Schritt müssten die alten Figuren den Staffelstab als Wächter des Franchise an eine neue Generation überreichen

Zu Will Smiths Rückkehr kursieren – ebenfalls äußerst dünne – Gerüchte . Noch ein Problem: Will Smith hat nach seinem Oscar-Ausraster zu sehr mit der Rettung der eigenen Karriere zu tun , als dass er sich für kränkelnde Franchises aufopfern könnte.

Fazit: Sollte es doch noch irgendwie weitergehen mit Men Black, dann erst in einigen Jahren, wenn Gras sowohl über Men in Black 4 als auch über Will Smiths Oscar-Skandal gewachsen ist.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr mehr aus dem Men in Black-Universum sehen?