Für den wohl besten Action-Film des Jahres wurde eine ganze Eisenbahn zerstört – und hier könnt ihr es euch anschauen

Zu Mission: Impossible 7 mit Tom Cruise ist ein neuer Trailer erschienen. Vor dem Start des Action-Highlights seht ihr schon mal einen spektakulären Stunt, für den eine echte Eisenbahn zerstört wurde.

Nach fünf Jahren geht die Mission: Impossible-Reihe endlich weiter. Im Juli 2023 startet mit Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins der Auftakt für das zweigeteilte Finale, nach dem sich Tom Cruise aus dem spektakulären Action-Franchise verabschieden will.

Nach einem ersten Trailer könnt ihr jetzt den neuen Trailer zu Mission: Impossible 7 schauen, der wieder die kommenden bahnbrechenden Stunts teast. Dazu gehört auch eine Sequenz, für die eine echte Eisenbahn zerstört wurde!

Schaut hier den neuen Mission: Impossible 7-Trailer auf Deutsch:

Mission Impossible 7: Dead Reckoning Teil Eins - Trailer (Deutsch) HD

Mission: Impossible 7 glänzt wieder mit atemberaubender Stunt-Action

In der Handlung des Action-Krachers müssen Ethan Hunt (Tom Cruise) und sein Team eine Waffe aufspüren, die das Wohl der gesamten Menschheit gefährdet. Als auch noch eine gefährliche Bedrohung aus Ethans Vergangenheit auftaucht, kommt es wieder mal zum Wettlauf um den gesamten Globus.

Neben der Story wird Mission: Impossible 7 wie gewohgnt mit unglaublichen Stunts aufwarten. Im Vorfeld wurde schon ein Motorrad-Sprung beschrieben, der als größter Stunt der Filmgeschichte gehypt wird.

Im neuen Mission: Impossible 7-Trailer sind auch Szenen einer Sequenz zu sehen, für die eine echte Eisenbahn zerstört wurde. Das Behind-the-Scenes-Video dazu könnt ihr hier sehen:

Mission: Impossible 7 startet am 13. Juli 2023 in den deutschen Kinos. Das Tom Cruise-Finale Mission: Impossible 8 soll dann nächstes Jahr am 27. Juni 2024 kommen.

