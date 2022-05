Unglaublicher Actionkracher: Erster Mission: Impossible 7-Trailer mit Tom Cruise haut euch komplett um

Der erste Trailer zum neuen Mission: Impossible-Film ist da und ihr solltet ihn sofort schauen. Die Eindrücke versprechen schon jetzt das größte Action-Highlight 2023.

Nach mehreren Verschiebungen soll Mission: Impossible 7 mit Tom Cruise jetzt im Juli 2023 in den deutschen Kinos starten. Eine lange Wartezeit für Actionfans, die ihr zumindest jetzt mit dem ersten Trailer zu dem Blockbuster überbrücken könnt.

Wie gewohnt scheint sich das Team rund um Cruise erneut selbst übertroffen zu haben. Die ersten Eindrücke zu Mission: Impossible 7, der das Finale der gesamten Reihe einleitet, sieht einfach nur bombastisch aus.

Lasst euch vom ersten Mission: Impossible 7-Trailer wegfegen

Wir wollen euch den Trailer zum nächsten Teil der Action-Reihe gar nicht erst länger beschreiben. Schaut ihn euch hier am besten direkt selbst an:

Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins - Teaser Trailer (Deutsch) HD

In der Vorschau präsentiert sich der neue Feind des Teams in Form von Schauspieler Esai Morales. Ansonsten protzt der Trailer vor allem mit spektakulärer Action und unglaublichen Stunts, für die Tom Cruise persönlich wieder alles gegeben hat.

Neben dem Hauptdarsteller sehen wir in Mission: Impossible 7 natürlich Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson und Vanessa Kirby in ihren Rollen aus den letzten Filmen der Reihe wieder. Neu mit dabei sind unter anderem Hayley Atwell, Pom Klementieff und Shea Whigham.

In den deutschen Kinos startet Mission: Impossible 7 am 13. Juli 2023. Fast ein Jahr später folgt am 27. Juni 2024 dann die direkte Fortsetzung Mission: Impossible 8, mit der das Franchise beendet wird.

Wie findet ihr den ersten Trailer zu Mission: Impossible 7?