Tom Cruise will sein eigenes Avengers: Endgame – und gefährdet damit seine beste Action-Rolle

Tom Cruise und das Team sollen für Mission: Impossible 7 das Budget mehr als gesprengt haben. Anscheinend aus gutem Grund, denn Teil 7 und 8 sollen Ethan Hunt in den Ruhestand schicken.

Für die spektakuläre Action der Mission: Impossible-Reihe will sich Tom Cruise von Teil zu Teil jedes Mal selbst übertreffen. Für die kommenden beiden Filme sind er und das Team jetzt aber womöglich über das Ziel hinausgeschossen.

Ein neuer Report hat jetzt enthüllt, dass Mission: Impossible 7 das geplante Budget auch durch die vielen Rückschläge durch die Corona-Pandemie komplett gesprengt hat. Die eskalierten Kosten liegen aber wohl auch daran, dass Cruise seinem Ethan Hunt mit Teil 7 und 8 einen ähnlich spektakulären Höhepunkt wie zum Beispiel das Marvel Cinematic Universe mit Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame bereiten will.

Das Budget der Mission: Impossible wurde auf ein riskantes neues Level gehoben

Variety hat einen längeren Bericht aus Insider-Aussagen veröffentlicht, in dem die extrem gestiegenen Kosten für die Zukunft der Mission: Impossible-Reihe genauer beleuchtet werden. Nachdem Mission: Impossible 6 - Fallout zuletzt noch 190 Millionen Dollar gekostet hat, soll das Budget für Teil 7 mittlerweile schon auf stolze 290 Millionen Dollar herangewachsen sein. Zum Vergleich: Ein Mega-Blockbuster wie Avengers 4: Endgame ist auf ein Budget von rund 350 Millionen Dollar gekommen.

Grund für das explodierte Mission: Impossible 7-Budget ist neben den waghalsigen, spektakulären Stunts und den weltweiten Dreharbeiten vor allem die Corona-Pandemie. Durch extrem hohe Sicherheitsstandards, die Tom Cruise auch mal ausrasten ließen, sowie wiederholt abgebrochene Drehs und Verschiebungen durch Infektionsfälle am Set sind die Kosten für den Blockbuster langsam explodiert.

Dadurch entwickelt sich der siebte Mission: Impossible-Teil immer mehr zum Risiko für das Studio, da der Blockbuster auch immer mehr Geld einspielen muss. Außerdem ist Cruise zum Beispiel vertraglich an den Einnahmen beteiligt und bekommt Bonuszahlungen, wenn bestimmte Box Office-Zahlen erreicht werden.

Dass Cruise & Co. aber keine Kompromisse für die Action-Reihe eingehen wollen, liegt an dem neu enthüllten Plan zu Mission: Impossible 7 und 8. Der rückt das Franchise nochmal in die Nähe der letzten beiden Avengers-Filme.

Mission: Impossible 7 & 8 will Tom Cruise so spektakulär wie nie als Abschied gestalten

Wie aus dem Variety-Bericht auch noch hervorgeht, sollen Mission: Impossible 7 und 8 die bombastische Abschiedsvorstellung für Ethan Hunt markieren. Vom Ende des Franchise ist noch nicht die Rede, aber zumindest Cruise wird nach Mission: Impossible 8 wohl in Action-Rente gehen.

Dafür soll Mission: Impossible 7 mit einem Cliffhanger enden, der dann erst in Teil 8 aufgelöst wird. Auch deshalb will Cruise den achten Teil unbedingt fertig gedreht haben, bevor Teil 7 im Kino startet. Das erinnert wieder an Avengers 3 und 4, in denen der Marvel-Kampf gegen Bösewicht Thanos als Höhepunkt ebenfalls mit einem harten Cliffhanger auf zwei Filme aufgeteilt wurde.

Mittlerweile wirkt das Franchise hinter den Kulissen selbst wie ein schweißtreibender Wettlauf gegen die Zeit. Falls der Plan aufgeht, startet Mission: Impossible 7 am 13. Juli 2023 bei uns im Kino. Teil 8 soll dann im Jahr darauf ab dem 27. Juni 2024 laufen.

