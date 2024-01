Für neues 100-Millionen-Epos schlüpft Leonardo DiCaprio in absolut bizarre Rolle: Erste Fotos erinnern an Breaking Bad und The Big Lebowski

Im neuen Film von Meisterregisseur Paul Thomas Anderson spielt Leonardo DiCaprio eine Hauptrolle. Jetzt sind erste Set-Fotos aufgetaucht, die seine absolut schräge Figur enthüllen.

Wenn Meisterregisseur Paul Thomas Anderson (Boogie Nights, There Will Be Blood) einen neuen Film dreht, ist das immer ein Grund zur Vorfreude. Wenn dann auch noch Leonardo DiCaprio in einer Hauptrolle dabei ist, kommt schon jetzt Hype-Stimmung auf.

Bisher gibt es noch keine inhaltlichen Details zu dem unbetitelten Projekt. Dafür sind jetzt erste Set-Fotos vom angelaufenen Dreh im Netz gelandet, die DiCaprios Charakter enthüllen. Macht euch auf einen skurrilen Mix aus Breaking Bads Jesse Pinkman und dem Dude aus dem Kultfilm The Big Lebowski gefasst!

Erste Set-Fotos enthüllen Leonardo DiCaprio-Figur im neuen PTA

Auf X sind erste Bilder vom Set des kommenden Paul Thomas Anderson-Films gelandet. Sie zeigen DiCaprio in seiner Rolle, die mit Jesse Pinkman-Gedächtnismütze und gemütlichem Jeffrey Lebowski-Bademantel daherkommt. Obendrauf gibt's einen Schnauzer, der DiCaprios Film-im-Film-Rolle aus Quentin Tarantinos Once Upon a Time ... in Hollywood direkt Konkurrenz macht. Aber seht selbst:

Die Story von Andersons kommendem Film soll in der Gegenwart spielen und mit großzügigen 100 Millionen Dollar Budget ausgestattet sein. Neben DiCaprio wurden außerdem Regina Hall und Sean Penn besetzt.

Wann startet der Paul Thomas Anderson-Film mit DiCaprio im Kino?

Da die Dreharbeiten schon begonnen haben, dürfte der neue PTA irgendwann 2025 ins Kino kommen. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.

