Für The Rookie-Fans mit Netflix-Abo gibt es jetzt die beste Nachricht der Woche

Zuletzt gab es bei Netflix nur die ersten 5 Staffeln von The Rookie zum Streamen. Jetzt ist Season 6 frisch eingetroffen, die mit einer verkürzten Episodenzahl daherkommt.

Fans von The Rookie, die die Serie nur bei Netflix streamen, mussten sich bisher noch mit den ersten 5 Staffeln zufriedengeben. Jetzt gibt es aber endlich Nachschub, denn Season 6 streamt seit dem 1. Dezember 2025 komplett bei dem Streaming-Anbieter. Wer die frisch veröffentlichten Folgen streamen will und zum ersten Mal die Folgenzahl sieht, erlebt aber womöglich eine unschöne Überraschung.

The Rookie Staffel 6 streamt mit weniger Folgen als gewohnt bei Netflix

Die 6. Staffel von The Rookie umfasst nur 10 Folgen und ist damit lediglich halb so lang wie gewohnte Seasons der Serie. Das liegt daran, dass diese Staffel vom Hollywood-Doppelstreik betroffen war, der von Mai bis November 2023 in der Film- und Serien-Industrie herrschte.

In dieser Zeit kämpften Drehbuchschreibende und Schauspielende in den USA für bessere Arbeitsbedingungen. Dadurch mussten zahlreiche Produktionen stillgelegt, angepasst, verkürzt oder verschoben werden, was auch bei The Rookie Staffel 6 der Fall war.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu The Rookie Staffel 6 schauen:

The Rookie - S06 Trailer (English) HD

Die neuen Folgen bei Netflix greifen das dramatische Ende der 5. Staffel von The Rookie auf. Darin wurde das Los Angeles Police Department von maskierten Söldner:innen gejagt, was unter anderem zum Angriff auf John (Nathan Fillion) und seine Verlobte Bailey (Jenna Dewan) führte.

Daneben klärt Staffel 6 auch direkt das Schicksal von Aaron (Tru Valentino) auf, der auf offener Straße angegriffen wurde und im Krankenhaus ums Überleben kämpfen musste. Außerdem kommt in The Rookie Season 6 ein düsteres Geheimnis von Tim (Eric Winter) ans Licht, das die frische Beziehung zwischen ihm und Lucy (Melissa O'Neil) gefährdet.

