Für Wednesday-Fans gibt es jetzt das beste Gerücht seit langem

Wednesday-Fans warten aktuell mit Spannung auf den Starttermin für Staffel 2 auf Netflix. Jetzt gibt es womöglich das wohl beste Serienupdate seit langem.

Knapp zweieinhalb Jahre ist es mittlerweile her, seit die 1. Staffel von Wednesday bei Netflix ihre Premiere feierte und den Streamer im Sturm eroberte. Bis heute steht der Fantasy-Horror mit Jenna Ortega auf Platz 1 der meistgeschauten englischsprachigen Serien von Netflix.

Kein Wunder also, dass Fans so langsam ungeduldig werden und die 2. Staffel mit Spannung erwarten. Bevor der Streamingdienst hier ein definitives Startdatum verkündet, erreicht Wednesday-Anhänger:innen jetzt das beste Gerücht seit langem.

Wednesday Staffel 3 soll angeblich schon ab November 2025 gedreht werden

Aktuell stehen die Zeichen mehr als gut, dass auf Wednesday-Fans nach Staffel 2 nicht noch einmal eine fast dreijährige Wartezeit auf neue Folgen zukommen wird. Denn die 3. Staffel von Wednesday soll Gerüchten zufolge noch dieses Jahr gedreht werden. Laut der Brancheninsider-Plattform ProductionList.com soll die erste Klappe für Season 3 schon am 30. November 2025 in Wicklow, Irland fallen, wo bereits Staffel 2 gedreht wurde.

Die Dreharbeiten zu Staffel 1 und 2 haben jeweils ein knappes halbes Jahr in Anspruch genommen. Sollte für die neue Season ein ähnlicher Umfang zum Tragen kommen, könnten die Dreharbeiten demnach bereits im Frühsommer 2026 beendet werden. Nach einer umfangreichen Postproduktionsphase könnte uns Staffel 3 somit womöglich noch Ende 2026 oder Anfang 2027 erreichen. In jedem Fall müssten Fans dann hier statt drei Jahren nur knapp 1,5 Jahre nach Staffel 2 auf neue Folgen warten.

Schaut hier den ersten Mini-Teaser zu Wednesday Staffel 2:

Wednesday - Season 2 Mini-Teaser (English) HD

Die Informationen von ProductionList.com müssen natürlich zunächst erstmal noch mit Vorsicht genossen werden, denn Netflix hat eine 3. Staffel für Wednesday zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht offiziell bestätigt – geschweige denn, wann diese in Produktion gehen könnte. Die Chancen, dass sich das Ganze so oder so ähnlich abspielen könnte, stehen jedoch nicht schlecht. Erst vor wenigen Wochen verriet Jenna Ortega gegenüber Collider , dass bereits Gespräche dahingehend stattfinden und erste Entwürfe für Staffel 3 erarbeitet werden:

Wir haben noch kein offizielles Daumen-hoch oder so etwas bekommen, aber ich weiß, dass die Autor:innen ... Mit einer Serie wie dieser, möchte man einen Schritt voraus sein. Also denke ich, dass sie sich gerade ein paar Ideen überlegen.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 zu Netflix?

Auch wenn die Zukunft des Netflix-Hits somit schon einmal in trockenen Tüchern scheint, bleibt die brennende Frage, wann uns Staffel 2 endlich auf dem Streamer erreichen wird. Aktuell wissen wir nur, dass es noch in diesem Jahr so weit sein wird. Genaueres wurde noch nicht verkündet. Wir rechnen jedoch mit einem Start im Herbst 2025.

