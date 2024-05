Wednesday geht mit Staffel 2 weiter: Alle Infos zu Trailer, Start und Besetzung der Netflix-Fortsetzung

Wednesday avancierte auf Netflix zu einem der größten Serien-Hits des Streamers. Nun soll eine 2. Staffel folgen. Alles, was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Die 1. Staffel von Wednesday entwickelte sich im Herbst 2022 bei Netflix zum Mega-Hit. Mit 252,1 Millionen Views innerhalb der ersten 91 Tage nach Veröffentlichung hält die Serie laut Netflix der Titel der meistgestreamten englischsprachigen Netflix-Serie aller Zeiten. Kein Wunder also, dass der Horror-Hit mit Jenna Ortega eine treue Fangemeinde um sich versammelt hat, die schon gespannt auf Staffel 2 wartet. Die Fortsetzung ist natürlich längst in der Mache.

An dieser Stelle halten wir euch über sämtliche Entwicklungen der 2. Staffel auf dem Laufenden. Was ihr über den Start, die Besetzung und die Story der Wednesday-Fortsetzung wissen müsst, könnt ihr hier gesammelt nachlesen.

Wann und wo startet die 2. Staffel von Wednesday?

Nachdem auch Wednesday von den Streiks der Autor:innen und Schauspieler:innen in Hollywood betroffen war, hat sich die Produktion der 2. Staffel massiv verzögert. Sie startete erst Ende April 2024 in Irland. Da die Produktion der 1. Staffel zirka ein halbes Jahr in Anspruch genommen hatte, ist mit einem ähnlichen Zeitplan für die 2. Staffel zu rechnen.

Demnach ist ein Start nicht vor 2025 wahrscheinlich. Ein offizieller Termin wurde bisher nicht angekündigt. Die neuen Folgen werden aber, wie schon 1. Staffel, bei Netflix laufen.

Emma Myers und Jenna Ortega in Wednesday

Jenna Ortega, Emma Myers und Co.: Diese Stars kehren im Cast von Wednesday Staffel 2 zurück

Natürlich wird Jenna Ortega auch in der 2. Staffel die Titelrolle der Wednesday Addams verkörpern. Welche Gesichter aus der 1. Staffel sonst noch in der Besetzung der neuen Folgen dabei sind, zeigt euch die folgende Cast-Übersicht:

Jenna Ortega als Wednesday Addams

Catherine Zeta-Jones als Wednesdays Mutter Morticia Addams

Luis Guzmán als Wednesdays Vater Gomez Addams

Isaac Ordonez als Wednesdays Bruder Pugsley Addams

Emma Myers als Wednesdays Zimmergenossin an der Nevermore Academy Enid Sinclair. Enid ist ein Werwölfin.

Joy Sunday als Bianca Barclay, eine beliebte Mitschülerin von Wednesday an der Nevermore Academy. Bianca ist eine Sirene.

Hunter Doohan als Tyler Galpin alias das Monster Hyde. Tyler ist der Sohn des Sheriffs von Jericho. Er arbeitet in einem Café.

Victor Dorobantu als Das Eiskalte Händchen, das Wednesday für ihre Eltern an der Nevermore Academy ausspionieren soll. Über den Verlauf der 1. Staffel werden Wednesday und Das Eiskalte Händchen beste Freunde.

Moosa Mostafa als Eugene Ottinger, dem Präsidenten des Imkerclubs an der Nevermore Academy.

Georgie Farmer als Ajax Petropolus ist Schüler der Nevermore Academy und freundet sich mit Enid an.

Fred Armisen als Onkel Fester, dem Bruder von Gomez Addams.

Jamie McShane als Sherrif Donovan Galpin, der versucht, die Morde in Jericho aufzuklären. Er ist der Vater von Tyler.

Diese Starts aus Staffel 1 kehren nicht in den neuen Folgen zurück:

Percy Hynes White als Xavier Thorpe, ein künstlerisch begabter Schüler der Nevermore Academy. In Staffel 1 fungiert Xavier als Love Interest für Wednesday.

Naomi J Ogawa als Yoko Tanaka, beliebte Schülerin der Nevermore Academy. Yoko ist eine Vampirin.

Seht hier das Teaser-Video zur Besetzung von Wednesday Staffel 2:

Wednesday - S02 - Teaser-Video Besetzung (Deutsch) HD

Steve Buscemi, Christopher Lloyd und Co. besetzt: Das sind die Neuzugänge in Wednesday Staffel 2

Nachdem bereits Gerüchte dazu im Umlauf waren, dass Steve Buscemi (Boardwalk Empire) zum Staffel 2-Cast stößt, wurde dies Anfang Mai 2024 offiziell bestätigt. Welche Neuzugänge euch sonst erwarten, könnt ihr hier nachlesen:

Steve Buscemi als Barry Dort – gerüchteweise soll Barry Dort Gwendoline Christies Larissa Weems als Schuldirektor der Nevermore Academy ersetzen

Billie Piper (Scoop) als Capri

Evie Templeton (Return to Silent Hill) in einer noch unbekannten Rolle

Owen Painter (Tiny Beautiful Things) in einer noch unbekannten Rolle

Noah Taylor (Park Avenue) in einer noch unbekannten Rolle

Diese Gast-Stars erwarten euch darüber hinaus in Staffel 2 (sofern ihre Rollen schon bekannt sind, haben wir sie notiert):

Steve Buscemi in Boardwalk Empire





Was ist über die Handlung von Wednesday Staffel 2 bekannt?

Genaues zur Handlung von Wednesday Staffel 2 ist bisher nicht bekannt. Dennoch haben die Showrunner Miles Millar und Alfred Gough sowie Jenna Ortega in verschiedenen Interviews über die neuen Folgen gesprochen . Demnach erwarten euch folgende Punkte:

Tyler, das Monster soll auch in Staffel 2 sein Unwesen treiben, was durch die Rückkehr von Hunter Doohan bestätigt wurde.

soll auch in Staffel 2 sein Unwesen treiben, was durch die Rückkehr von Hunter Doohan bestätigt wurde. Die Addams Familie soll in den neuen Folgen eine zentralere Rolle spielen. Somit wurden Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán und Isaac Ordonez von ihrem Status als Gast-Stars in Staffel 1 in der 2. Staffel zur Riege der Hauptbesetzung hinzugefügt .

soll in den neuen Folgen eine zentralere Rolle spielen. Somit wurden Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán und Isaac Ordonez von ihrem Status als Gast-Stars in Staffel 1 in der 2. Staffel . Die Freundschaft zwischen Wednesday und Enid soll laut den Serien-Machern weiter erforscht werden.

zwischen Wednesday und Enid soll laut den Serien-Machern weiter erforscht werden. Jenna Ortega versprach für die 2. Staffel zudem "mehr Horror und mehr Action", sowie einen düstereren Unterton. Gleichzeitig solle der Fokus weniger auf romantische Beziehungen für Wednesday liegen. Das wird wiederum durch die fehlende Rückkehr von Percy Hynes White als Xavier Thorpe untermauert, der in Staffel 1 als Love Interest fungierte.

Netflix Das Monster soll in Wednesday Staffel 2 zurückkehren

Wie viele Folgen hat die 2. Staffel Wednesday?

Die 1. Staffel von Wednesday hatte 8 Episoden. Wie viele Folgen die 2. Staffel haben wird, wurde bisher nicht offiziell bestätigt. Die 1. Folge wird den Titel "Here We Woe Again" (auf Deutsch in etwa zu "Hier Leiden wir wieder" zu übersetzen) tragen. Die Auftaktepisode wurde von Al Gough und Miles Millar geschrieben und von Tim Burton inszeniert, der bereits bei den ersten 4 Folgen der 1. Season Regie führte.

Gibt es einen Trailer zu Wednesday Staffel 2?

Bisher gibt es keinen offiziellen Trailer zur 2. Staffel von Wednesday. Anfang Januar wurde ein Ankündigungsvideo veröffentlicht, das ihr ganz oben in diesem Artikel findet. Anfang Mai folgte ein Teaser-Video zur Besetzung von Staffel 2, das ihr beim Cast weiter oben anschauen könnt.

Podcast: Was Wednesday Staffel 2 besser machen muss

Wednesday ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Serien der letzten Jahre. Eine 2. Staffel wurde von Netflix bereits bestätigt. Dennoch gibt es Kritik - vor allem von Hauptdarstellerin Jenna Ortega selbst. Der Dreh der Serie lief offenbar unter starkem Zeitdruck ab. Hendrik Busch und Matthias Hopf besprechen, was in Staffel 2 besser werden muss.

Auch inhaltlich gibt es Mängel: War das Liebesdreieck um Wednesday wirklich passend? Und sieht Wednesday überhaupt wie eine Serie des Meister-Regisseurs Tim Burton-Serie aus?