"Verrückt und bizarr": Jenna Ortega teast Wednesday Staffel 2-Folge, die die Netflix-Serie auf ein völlig neues Level hebt

Die 2. Staffel von Wednesday rückt nach jahrelanger Wartezeit endlich näher. Jenna Ortega gab nun einen Vorgeschmack auf die neuen Folgen, der besonders Horror-Fans freuen dürfte.

Nachdem Wednesday vor fast drei Jahren bei Netflix zum Mega-Hit wurde, steht die Fantasy-Serie dieses Jahr endlich mit ihrer 2. Staffel in den Startlöchern. Während sich Fans jedoch noch einige Monate auf die neuen Folgen gedulden müssen, gab Jenna Ortega nun einen weiteren Vorgeschmack darauf, was uns in der kommenden Season erwartet: Es wird "bizarr", "verrückt" und voller "Horror-Referenzen".

Wednesday Staffel 2 bedient sich laut Jenna Ortega bei Slashern – und Full Metal Jacket

Im Gespräch mit Collider sprach Jenna Ortega über die neuen Wednesday-Folgen und die vielen Inspirationen, die in Staffel 2 der Netflix-Serie Einzug gefunden haben. Dabei verriet der Beetlejuice Beetlejuice-Star, dass die neue Season besonders in einem Punkt auf einem völlig neuen Level stattfindet:

Visuell kann ich sagen, dass wir so viel Spaß hatten, wie noch nie. Es ist verrückt, so über eine Einstellung zu sprechen, aber es gibt eine Einstellung von Pugsley, mit seinen Augen nach Hinten gerollt und diesem Vehikel um seinen Kopf herum – das ist alles was ich sagen kann – und es erinnert mich so sehr an Full Metal Jacket. Es ist verrückt. So bizarr.

Schaut hier den ersten Mini-Teaser zu Wednesday Staffel 2:

Wednesday - Season 2 Mini-Teaser (English) HD

Eine Episode habe sich dabei gänzlich an einem Filmgenre bedient, in dem Jenna Ortega selbst etwa in ihrer Rolle in Scream 5 und 6 schon vorbeigeschaut hat:

Ich habe das Gefühl, da gibt es so viele Szenen und Einstellungen, und wir haben eine ganze Episode, die nur auf Slashern basiert und wir machen sehr viele Horror-Refrenzen. Was all das angeht, hatten wir ein bisschen mehr Vertrauen, und so konnten wir größere, elaboriertere Sequenzen machen, was toll ist.

Mit diesem Vorgeschmack dürfen sich Wednesday-Fans wohl getrost noch mehr auf die kommende Staffel freuen. Inhaltlich wurde noch nicht verraten, worum es in den neuen Folgen gehen soll. Doch wissen wir bereits, dass Wednesday dem Willow Hill-Krankenhaus als neuem Schauplatz ein oder gleich mehrere Besuche abstatten wird, in dem sich niemand anderes als Tyler Gaplin (Hunter Doohan) als Insasse befindet.

Mehr:

Neben Ortega und Doohan werden zahlreiche aus Staffel 1 bekannten Gesichter zu Wednesday zurückkehren. Dazu dürfen sich Fans auf einige namhafte Neuzugänge freuen: Unter anderem werden Steve Buscemi (Boardwalk Empire) und Lady Gaga (Joker 2: Folie à deux) in Staffel 2 zu sehen sein.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 mit Jenna Ortega zu Netflix?

Nachdem die Dreharbeiten Ende 2024 offiziell abgeschlossen wurden, befindet sich die Staffel aktuell noch in der umfangreichen Postproduktion. Auch hier verriet Ortega gegenüber Collider, dass sie noch regelmäßig für ADR-Aufnahmen ins Tonstudio müsse. Wann genau uns die neuen Folgen in diesem Jahr erreichen sollen, wurde bisher noch nicht bestätigt. Wir rechnen mit einem Start im Herbst 2025. Alles, was ihr zu Wednesday Staffel 2 wissen müsst, könnt ihr bis dahin hier nachlesen.

