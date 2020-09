Game of Thrones-Aufreger: Tod des Nachtkönigs war ganz anders geplant

In einem der spektakulärsten und umstrittensten Momente der 8. Staffel Game of Thrones erlegt Arya Stark den Oberbösewicht. Das sollte lange ganz anders ablaufen.

Die meisten Fans rechneten damit, dass Jon Snow den Nachtkönig in der letzten Staffel Game of Thrones töten würde. Stattdessen erhielt seine Schwester Arya den großen Moment. So ganz falsch lagen die Zuschauerinnen mit ihrer Ahnung aber nicht. Denn Jon war seit Jahren als Nachtkönig-Slayer vorgesehen gewesen, wie Arya Darstellerin Maisie Williams in einem Interview mit dem Hollywood Reporter verrät.

Game of Thrones-Monopoly mit coolen Figuren Zu Amazon Für Fans

Ab dieser Woche ist Maisie Williams auch in Deutschland (endlich) in dem Marvel-Film New Mutants zu sehen. Der Film entstand, als Williams wahrscheinlich selber noch nicht wusste, wohin sie die GoT-Reise noch führen würde.

Game of Thrones: Jon Snow war seit Staffel 3 als Nachtkönig-Killer eingeplant

In Folge 3 von Staffel 8 streckt Arya den Nachtkönig mit einem geschickten Messer-Move nieder - und sprengte damit alle Erwartungen, viele Fans regen sich noch immer über das Game of Thrones-Ende auf. Kit Harington als Jon Snow verbrachte die Schlacht um Winterfell größtenteils in der Luft. "Ich ärgere ihn nicht wegen dem Messer-Moment, aber vielleicht sollte ich das. Das ist eine neue Waffe, die ich nutzen kann", meint die Schauspielerin scherzhaft, bevor sie ein paar Jahre in der Seriengeschichte zurückgeht.

Das umstrittene Game of Thrones-Finale im Podcast

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf die Bemerkung des Interviewers, wie unerwartet die Wendung für die meisten Zuschauer kam, sagt Williams:

Er [Harington] hat auch erwartet, dass es so kommen würde. Er hat sogar gesagt, 'Es wird so kommen. Jemand hat mir in Staffel 3 gesagt, dass ich den Nachtkönig töten werde.'"

Wenn Fans (und Kit Harington persönlich ) den Eindruck hatten, dass zumindest einige Handlungsstränge und Charakterentwicklungen auf Jons großen Nachtkönig -Moment hindeuten, liegen sie damit also richtig. Immerhin kennt Jon den Nachtkönig und seine Untergebenen am besten, er verlor Verbündete und Freunde an den eisigen Herrscher, blickte ihm einige Male direkt in die Augen und das sind nur einige Hinweise. Auch Williams ahnte die Reaktionen der Fans voraus .

Hier versprechen sich die Game of Thrones-Stars

Game of Thrones - S06 Blooper Reel (English) HD

Maisie Williams' Vermutung: Warum Jon den Nachtkönig doch nicht töten durfte

Die Arya-Darstellerin erklärt weiter: "Und dann liest er das Drehbuch und es war die ganze Zeit Arya. Ja, ich denke, es war zu offensichtlich."

Demnach unterliefen die Autorinnen mit der Wahl von Arya ganz bewusst vermeinliche Zuschauererwartungen, um für einen epischen Twist zu sorgen, was ja funktionierte. Aryas Kill gehört zu den spektakulärsten Momenten der Staffel. Zudem ergibt die Entscheidung der Autoren pro Arya gerade nach der letzen Folge durchaus ebenfalls Sinn.

Arya schärft die ganze Serie über ihre Attentäter-Fähigkeiten, was letztlich auf die Tötung des Nachtkönig hinauslief und nicht der von Cersei, was Fans antizipierten. Jon indes erhält ebenfalls einen großen Kill: Er tötet die zur Tyrannin herangewachsene Daenerys und nimmt damit einen gewaltigen Platz in der Geschichte der Sieben/Sechs Königslande ein.

Maisie Williams ist ohnehin zufrieden mit dem Ausgang: "Ich bin froh, dass es Arya wurde. Ich denke, sie hatte die beste Storyline in der finalen Staffel."

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Welcher Ausgang hätte euch besser gefallen?