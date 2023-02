Wahnsinnsüberraschung für LOL-Fans: Amazon bringt neue Serie mit Bastian Pastewka und Anke Engelke

Bastian Pastewka und Anke Engelke sind nicht erst seit ihren LOL-Auftritten pures deutsches Comedy-Gold. Jetzt gibt es sie bald gemeinsam in ihrer eigenen Amazon-Serie zu sehen.

Die Namen Bastian Pastewka und Anke Engelke stehen wie keine anderen für deutsches Comedy-Gold. Was vor mehr als 20 Jahren in der Wochenshow begann, war zuletzt bei LOL: Last One Laughing noch immer eine bombastische Kombination. Kein Wunder also, dass die beiden nun für Amazon Prime Video eine gemeinsame Serie drehen.

Nach LOL: Bastian Pastewka und Anke Engelke vereinen für Amazon wieder ihre Kräfte

Aus einer Pressemitteilung geht hervor, dass für Amazon Prime Video jetzt eine Original-Serie mit den zwei Comedy-Stars kommen soll. Es handelt sich um das erste gemeinsame Serienprojekt der beiden.

Informationen zum Inhalt wie auch ein Titel sind bislang noch nicht bekannt. Die Amazon-Serie ist allerdings gewissermaßen der logische Schluss für das grandiose Duo, das neben der Wochenshow und LOL auch in anderen Comedy-Formaten wie Pastewka oder Ladykracher viele gemeinsame Momente feierte.

Wann kommt die Serie mit Anke Engelke und Bastian Pastewka zu Amazon Prime Video?

Laut Pressemitteilung ist die Veröffentlichung der Serie für 2024 geplant. Bis dahin können Fans der beiden schon einmal rätseln, in welchem Format beide zu sehen sein werden. Pastewka und Engelke als Liebespaar? Wer würde da kein Prime-Abo abschließen.

