The Last of Us-Vorschau verrät: In Folge 7 müssen Ellie und wir richtig leiden

The Last of Us wird uns nächste Woche wohl wieder das Herz brechen. Der Trailer zu Folge 7 enthüllt Ellies tragische Vorgeschichte und eine wichtige neue Figur.

Achtung, es folgen Spoiler!

Diese Woche hinterließ uns The Last of Us mit einem dramatischen Cliffhanger. Ellies (Bella Ramsey) und Joels (Pedro Pascal) gemeinsame Reise nach Colorado endete mit einer gefährlichen Begegnung und einer scheinbar tödlichen Verletzung. Ellie ist nun plötzlich auf sich allein gestellt.

Doch bevor wir erfahren, ob Joel überlebt und wie es für das Duo weitergeht, wird die Endzeit-Serie einen Sprung zurück machen und in Ellies Vergangeheit eintauchen. Das verrät der erste Vorschau-Trailer zu Folge 7, der zugleich eine wichtige Figur aus der Videospielvorlge vorstellt.

Der Trailer zu The Last of Us Folge 7 enthüllt Ellies Vorgeschichte und Riley

The Last Of Us - S01E07 Trailer (English) HD

Die 7. Folge von The Last of Us erforscht, was Ellie erlebte, bevor sie aufgrund ihrer Immunität gegen die Cordyceps-Infektion den Fireflies in die Hände fiel und schließlich auf Joel und Tess traf. Adaptiert wird hierbei der DLC Left Behind, welcher die Geschichte des Videospiels um ein herzzerreißendes Kapitel erweiterte.



Ellie gab bisher wenig über ihre Vergangenheit preis. Wir erfuhren lediglich, dass sie zuvor eine von FEDRA geleiteten Schule in der Boston QZ besuchte. Diesen Abschnitt ihrer Geschichte werden wir nun in Folge 7 zu sehen bekommen. Eine wichtige Rolle dabei spielt auch Ellies beste Freundin Riley, mit der sie eine verlassene Mall erforschen wird.

Der Charakter Riley stammt aus der Videospiel-Erweiterung Left Behind. In der Serie wird sie von Storm Reid verkörpert. Nach ihrem Schauspieldebüt in Steve McQueens 12 Years a Slave feierte sie ihren Durchbruch in dem Fantasy-Film Das Zeiträtsel und begeisterte zuletzt als Gia Bennet in der HBO-Serie Euphoria. Storm Reid spielt zudem die Hauptrolle in dem Desktop-Thriller Missing, der am 23. Februar in den Kinos startet.

Wann kommt The Last of Us Folge 7 bei Sky und WOW?

Die 7. Folge von The Last of Us erscheint am Sonntag den 26. Februar 2023 in den USA bei HBO und ist einen Tag später in Deutschland ab Montag bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW zu sehen.

Jetzt im Abo: Hier könnt ihr The Last of Us direkt bei WOW streamen *

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.