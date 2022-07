Game of Thrones-Star Emilia Clarke spricht über schwere Krankheit: "Ein Wunder, dass ich reden kann"

Vor Jahren hat Game of Thrones-Star Emilia Clarke zwei Aneurysmen erlitten. Jetzt hat sie nochmal darüber gesprochen und zeigt sich erleichtert.

Schon 2019 sprach Emilia Clarke erstmals darüber, dass sie während ihrer Zeit bei Game of Thrones zwei Aneurysmen erlitten hat. Bei einem Aneurysma, das wie bei Clarke häufig im Gehirn auftritt, erweitern sich Arterien und es kann zu tödlichen Blutungen kommen. Oft erleiden Betroffene schwere Folgeschäden durch ein Aneurysma.

In einem aktuellen Interview hat der Game of Thrones-Star jetzt nochmal über die Krankheit gesprochen und zeigt sich erleichtert über den Genesungsverlauf.

Schaut hier noch ein Featurette zur finalen Game of Thrones-Staffel:

Game of Thrones - S08 Featurette The Cast Remembers (English) HD

Game of Thrones-Star Emilia Clarke kann nach Aneurysmen normal weiterleben

Wie Variety berichtet, hat die Schauspielerin im Interview mit BBC’s Sunday Morning zu ihrer neuen Theaterproduktion von Chekhovs Die Möwe nochmal über ihre Aneurysmen von 2011 und 2013 gesprochen.

Neben den starken Schmerzen und dem langen Heilungsprozess hält sie es selbst für ein Wunder, dass es ihr heute so gut geht:

Der Anteil meines Gehirns, der nicht mehr nutzbar ist – es ist bemerkenswert, dass ich in der Lage bin, manchmal artikuliert zu sprechen und mein Leben ganz normal und ohne jegliche Auswirkungen zu leben. Ich gehöre zu der wirklich, wirklich, wirklich kleinen Minderheit von Menschen, die das überleben können.

Wie geht es nach Game of Thrones weiter?

Nach dem Ende der Hauptserie startet am 22. August in Deutschland das erste Spin-off House of the Dragon. Der Ableger spielt rund 200 Jahre vor Game of Thrones und erzählt die Geschichte von Haus Targaryen.

Podcast: Was muss House of the Dragon aus Game of Thrones lernen?

Game of Thrones war ein Serienphänomen. Doch lässt sich dieser Erfolg wiederholen? Die Prequel-Serie House of the Dragon wird es versuchen.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der neuen Folge von Streamgestöber diskutieren wir über die Herausforderungen von House of the Dragon. Wir erklären, wann der neue GOT-Ableger spielt, was vom Cast um Emma D'Arcy und Matt Smith zu halten ist und fragen uns, was House of the Dragon unbedingt von Game of Thrones lernen muss (und was nicht).

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhält Moviepilot eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.