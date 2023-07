Game of Thrones-Star Jack Gleeson war fast 10 Jahre verschwunden: Jetzt kehrt er zurück und es ist, als wäre Joffrey nie weg gewesen

9 Jahre nach dem Ende von Game of Thrones kehrt Joffrey-Darsteller Jack Gleeson ins Scheinwerferlicht zurück. Seht das erste Bild aus seiner neuen Serie.

In Game of Thrones spielte der Ire Jack Gleeson eine der unsympathischeren Figuren der jüngeren Seriengeschichte: Joffrey Baratheon. Der inzestuös gezeugte Prinz und spätere König brachte Ned Stark um dessen Kopf und vertrieb seine Zeit am liebsten damit, Schwächere zu quälen. 2014 terrorisierte Joffrey ein letztes Mal Westeros, bevor er in der Serie dahinschied.

Während Kolleg:innen die Fantasy-Serie als Karriere-Sprungbrett nutzten, bot sie für den Schauspieler, der schon als Kind in Batman Begins auftrat, Anlass zur Introspektion.

Nach seinem Auftritt in der erfolgreichsten Serie der letzten Jahrzehnte verschwand er mehr oder weniger von der Bildfläche. Gleeson studierte Philosophie und Theologie in Dublin und spielte nebenbei Theater. Das ändert sich langsam. Seit 2020 tritt er hin und wieder vor die Kamera. Seine größte Produktion seit Game of Thrones wird gerade umgesetzt. In einer neuen Serie von Nicolas Winding Refn, die auf Enid Blytons Fünf Freunde-Romanen basiert, spielt er mit und ein erstes Bild seiner Figur gibt es auch.

So sieht Jack Gleeson in der neuen Fünf Freunde-Serie aus

Gleeson spielt eine Figur namens Wentworth, über die wir noch nichts wissen, aber ausgehend von dem ganz und gar nicht schmierig dreinblickenden ersten Foto würde er sicher niemandem je etwas zu leide tun. Kann dieser Schnurbart lügen?

BBC Jack Gleeson in Fünf Freunde

Zusammen mit dem ersten Bild von Gleeson wurde auch der Haupt-Cast der Fünf Freunde-Serie enthüllt. Die Hauptfiguren werden gespielt von:

Diaana Babnicova als George

Elliott Rose als Julian

Kit Rakusen als Dick

Flora Jacoby Richardson als Anne

Ein Collie namens Kip spielt den Hund Timmy

So sieht die Bande im ersten Bild aus, die wieder allerhand Geheimnisse lüften und Abenteuer bestehen muss:

BBC Frünf Freunde

Nicolas Winding Refn ist als Produzent an Bord der Serie, die in Zusammenarbeit von BBC und ZDF entsteht. Regie führen werden aber andere. Die Serie wird zunächst aus drei 90-minütigen Folgen bestehen, so wie in der Vergangenheit beispielsweise die BBC-Produktion Sherlock.

Einen Starttermin gibt es für Fünf Freunde noch nicht. Jack Gleesons nächstes größeres Projekt wird der irische Thriller In the Land of Saints and Sinners, in dem er an der Seite von Liam Neeson und Kerry Condon auftritt.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im August bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten August-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ heißerwartete One Piece-Serie und die Star Wars-Neuheit Ahsoka. Neben Geheimtipps gibt es außerdem neue Staffeln von Heartstopper, The Bear und Only Murders in the Building.