Game of Thrones- und Ted Lasso-Star Hannah Waddingham über mentale Gesundheit: "Niemand würde glauben, dass ich so etwas durchgemacht habe"

Hannah Waddingham ist ein ziemlich sympathischer Mensch. Das würde man anhand der Rolle, mit der sie dem internationalen Serienpublikum zum ersten Mal auffiel, vielleicht nicht unbedingt vermuten. In Game of Thrones spielte sie nämlich Septa Unella. Die Frau, die Cersei Lannister "Schande!" rufend durch die Straßen von King's Landing trieb.

Es folgte unter anderem eine Nebenrolle im Netflix-Hit Sex Education. Wirklich zu sich fand sie dann aber als rachsüchtige Fußballclub-Inhaberin Rebecca Welton in Ted Lasso. Der Serien-Überraschungserfolg bei AppleTV+ um einen Amerikaner, der ohne jede Fußball-Kenntnisse plötzlich ein Team der englischen Premier League trainieren soll, eroberte die pandemiegeplagte Welt im Sturm und zeigte: Ein positiver Blick auf sich und andere schützt vielleicht nicht vor Panikattacken, macht die Welt aber ein kleines bisschen besser.

Ted Lasso geht ab dem 15. März 2023 in die dritte und – Gerüchten zufolge – auch letzte Runde. Wir haben Hannah Waddingham gefragt, ob die tragikomische Serie nach Staffel 3 wirklich endet. Außerdem haben wir mit ihr darüber gesprochen, warum mentale Gesundheit und der Umgang mit Missbrauchserfahrungen nicht nur der Serie, sondern auch ihr ganz persönlich wichtig sind.

Moviepilot: Glaubst du, dass Ted Lasso genau zur richtigen Zeit gestartet ist? Einer Zeit mitten in der Pandemie, in der die Leute einfach etwas Positives gebraucht haben?

Hannah Waddingham: Ja, glaube ich schon. Die Leute reden viel darüber, dass es perfekt getimed war mit der furchtbaren Pandemie, die wir alle durchmachen mussten. Wenn wir in einem parallelen Zeitkontinuum leben würden, in dem es keine Pandemie gegeben hätte, hätte es die Leute meiner Meinung nach aber genauso mitten ins Herz getroffen. Deswegen tut es [der Serie] in gewisser Weise gar keinen Gefallen, wenn über das Timing gesprochen wird.

Ich glaube, die Leute haben etwas gebraucht, dem sie ihr Herz schenken können und das seinen Humor nicht daraus zieht, jemanden herunterzumachen. Meiner Meinung nach haben sie diese “Umarmung” generell gebraucht, das hatte gar nichts mit der Pandemie zu tun.

Mir hat die Serie dabei geholfen, positiver werden zu wollen. Wie war das bei dir? Hat die Arbeit an der Serie dich beeinflusst?

Ich habe schon immer versucht, das Gute in Menschen zu sehen und sie aufzubauen. Ich finde, dass es die Aufgabe von uns allen ist, anderen mit offenen Armen zu begegnen. Schließlich hat jeder seine eigenen Probleme, die für Außenstehende nicht sichtbar sind. Das kommt wahrscheinlich von meiner Theater-Erfahrung, da muss man ein Teamplayer sein. Was [Ted Lasso| mir aber definitiv mitgegeben hat, ist ein besseres Verständnis dafür, wie wichtig ein guter Writers Room ist. Damit steht und fällt eine Serie. Ihnen verdanken wir alles.

Ted Lasso zeigt ein schmerzhaft ehrliches Bild von Panikattacken – auch in Staffel 3

Was ich an Ted Lasso als Serie interessant finde ist, dass es natürlich nicht nur positiv ist. In Staffel 2 ging es beispielsweise um Panikattacken, was ich sehr gut gelöst fand – als Person, die damit selbst Erfahrung hat.

Gut. Es ist ehrlich und ich liebe, dass das unserer Hauptfigur passiert. Das Thema wird keiner Randfigur gegeben, sondern unserem Helden.

Apple TV Von links nach rechts: Roy Kent, Coach Beard und Ted Lasso trainieren für Rebecca den AFC Richmond

Kannst du darüber sprechen, welchen Themen ihr euch in Staffel 3 widmet?

Ich kann dir natürlich nicht zu viel verraten. Aber mentale Gesundheit ist kein Thema, das von heute auf morgen verschwindet. Das weißt du ja selbst. Es gibt Dinge, die das Ganze triggern können. Leute, die davor mental stabil waren, können durch einen Vorfall darin erschüttert werden. Und nichts an dieser Serie hat Angst davor, sich diesen Themen zu stellen – egal um welche Figur es geht. Das Thema begleitet uns also, als wäre es ein eigener Charakter. Wie ein schwarzer Hund, der manchmal an deinen Füßen sitzt und den du streichelst und anschließend wegschickst.

Glaubst du, womit ihr euch beschäftigt wird dadurch noch mal stärker, dass es in dieser hypermaskulinen und heterosexuellen Fußballwelt stattfindet, in der solche Gefühle eher totgeschwiegen werden?

Ja und das sieht man sehr deutlich in der realen Fußballwelt, wenn irgendjemand Zeichen normaler menschlicher Dinge zeigt. Sei es, homosexuell zu sein, sei es, depressiv zu sein, sei es, mehrfach verheiratet gewesen zu sein. Unsere Show hat davor keine Angst, weil das einfach zum Leben dazugehört. Warum sollte man davor zurückschrecken? In all diesen Dingen steckt Tragik und Humor und ich finde es toll, dass Jason [Sudeikis] das so aufgreift.

Ted ist eigentlich wie ein Wackeldackel hinten im Auto: Man glaubt, er lächelt die ganze Zeit und ist glücklich. Aber wenn man hinter seine Fassade guckt, hat er die gleichen Probleme mit sich selbst, die gleichen Sorgen. Er zieht sich nur seine blaue Pufferjacke an, kämmt sich den Bart und geht raus, um anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Daraus zieht er etwas für sich.

Game of Thrones-Star Hannah Waddingham hat nicht nur als Rebecca Erfahrung mit verbalem Missbrauch gemacht

War dieser Ansatz, düsteres in einem positiven Licht zu sehen, einer der Gründe, warum du Lust auf die Serie hattest?

Ich hatte keine Ahnung, dass irgendetwas davon so passieren würde. Ich wusste nur, dass meine Figur dafür gekämpft hat, den AFC Richmond zu bekommen, als sie sich von diesem unfreundlichen, chauvinistischen Schwein hat scheiden lassen. Das hat mich fasziniert. Du hast eben deine eigene mentale Gesundheit angesprochen. Ich habe Erfahrungen mit starkem verbalen Missbrauch. Niemand würde glauben, dass ich als Person, ich als Hannah, jemals so etwas durchgemacht habe. Die Leute denken: Moment, sie sieht doch aus, als wäre sie stark!

Es hat mich sehr fasziniert, eine Art Katharsis dadurch zu erreichen, dass ich eine Frau wie mich spiele. Sie sieht aus wie ich, ich habe Jason sogar gefragt, ob sie genauso alt sein kann wie ich. Ich liebe zum Beispiel diesen Moment in der Gala-Episode. Sie sagt: “Ich glaube nicht, dass ich das noch tragen kann!” Das glaubt sie, weil [ihr Ex-Mann] Rupert ihr diesen Gedanken eingetrichtert hat, wie ein Gift. Und Ted sagt ihr: “Nein, ich glaube, das steht dir fantastisch.” Also trägt sie es.

Zuletzt noch eine Frage, die du vielleicht gar nicht beantworten darfst: Ist Staffel 3 wirklich die letzte Staffel von Ted Lasso? Ist das das Ende?

Ich bin zu 100 Prozent die falsche Person, um diese Frage zu beantworten. Ich hätte absolut kein Problem damit, diese Rolle zu spielen, bis sich niemand mehr außer mir für sie interessiert. Aber wer weiß? Jason war immer sehr ehrlich und offen und hat gesagt: Das ist eine Geschichte, die über drei Staffeln erzählt wird. Das ist die Situation, in der wir gerade sind und ich hoffe einfach, dass jeder Staffel 3 genauso liebt wie Staffel 1 und 2.

