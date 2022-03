"Gedankenschmelzendes Meisterwerk": Kritiken zu neuem Sci-Fi-Kracher überschlagen sich mit Lob

Ende April startet bei uns der Sci-Fi-Film Everything Everywhere All At Once. Nach der Weltpremiere versprechen erste Kritiken jetzt schon ein absolutes Highlight.

Wer nach Spider-Man: No Way Home nicht genug von Multiversen bekommt, darf sich vor dem Kinostart des Doctor Strange-Sequels auf einen Science-Fiction-Film mit ähnlichem Thema freuen. In Everything Everywhere All at Once des Swiss Army Man-Regieduos Dan Kwan und Daniel Scheinert entdeckt Michelle Yeoh als chinesische Immigrantin in den USA ebenfalls ein Multiversum, in dem sie auf verschiedene Versionen von sich selbst trifft.

Bevor der Film Ende April bei uns im Kino startet, hat Everything Everywhere All At Once jetzt auf dem South by Southwest-Festival seine Weltpremiere gefeiert. Erste Kritiken sind sich einig, dass sich Sci-Fi-Fans hier auf einen der abgefahrensten und besten Filme des Jahres freuen dürfen.

Erste Kritiken zu Sci-Fi-Mindfuck Everything Everywhere All At Once sind extrem positiv

In seiner begeisterten IndieWire -Kritik feiert David Ehrlich die Performance von Hauptdarstellerin Michelle Yeoh als die beste ihrer Karriere und lobt die spektakuläre Action des Sci-Fi-Films. Seine Erfahrung mit Everything Everywhere All At Once beschreibt er so:

Es ist ein Film, den ich zweimal gesehen habe, nur um sicherzugehen, dass ich ihn beim ersten Mal nicht komplett halluziniert hatte, und einer, den ich aus demselben Grund bald ein drittes Mal sehen werde. Ich erwarte nicht zu verstehen, wie er gemacht wurde, aber ich weiß bereits, dass er funktioniert.

Schaut hier noch einen Trailer zu Everything Everywhere All At Once:

Everything Everywhere All At Once - Trailer (English) HD

In ihrer Kritik für Thrillist bezeichnet Esther Zuckerman den Sci-Fi-Streifen jetzt schon als wildesten Film des Jahres:

Es ist ein Film, der mehr als zwei Stunden lang mit einer Meile pro Minute auf dich zukommt, mit Popkultur-Referenzen, verrückten Momenten, albernen Kostümen und atemberaubender Action. Aber unter all den Blitzen und dem Lärm gibt es eine zutiefst süße Geschichte über die Erfahrung der chinesischen Einwanderer und die Art und Weise, wie Mütter ihre eigenen Lasten auf ihre Töchter projizieren.

Auch Jacob Hall überschlägt sich in einer 10/10-Punkte-Kritik für Slashfilm mit Lob und feiert Everything Everywhere All at Once als gedankenschmelzendes Meisterwerk:

Everything Everywhere All at Once“ ist ein nachdenklicher Film, der den niedrigsten Humor mit verblüffendem Witz, rohe und stilvolle Action mit berauschenden Science-Fiction-Ideen, surreale Running Gags über den Pixar-Film Ratatouille mit einer erschütternden Betrachtung über die Unendlichkeit vermischt.

Er fühlt sich mit 132 Minuten immer noch kurzweilig an, und es gibt viel Film in diesem Film – ein spiralförmiger, schwungvoller, atemberaubender Abstieg in den Wahnsinn, gefolgt von einem mitreißenden Ruf nach Heilung und Freundlichkeit. Es ist unmöglich zu beschreiben. Es ist anders als alles, was du je gesehen hast. Es ist der beste amerikanische Film seit Jahren und sicherlich der beste Film, der seit Beginn der Pandemie in die Kinos kam.

In seiner IGN -Kritik, in der er auch die Höchstwertung mit 10/10 Punkten vergibt, bezeichnet Rafael Motamayor den Sci-Fi-Film als neue Messlatte für Multiversen und vergleicht ihn auch mit Matrix:

Das Ergebnis, ein Film, der sich wirklich so anfühlt, als würde er alles, überall und gleichzeitig umfassen, ist monumental. Es ist ähnlich wie damals, als Matrix alle Ängste und Ideen seiner Zeit nahm und sie in einen stilvollen Actionfilm mit großartigen Gedanken verwandelte.

Dass Everything Everywhere All at Once von den früheren Marvel-Hauptverantwortlichen, den Russo-Brüdern, produziert wird und er herauskommt, während Spider-Man: No Way Home immer noch in den Kinos abräumt, ist ironisch, denn mit einem Bruchteil seines Budgets ist dieser Film eine unendlich bessere Multiversum-Produktion, als es jemals ein Superheldenfilm war.

Ab dem 28. April könnt ihr euch selbst von dem hochgelobten Sci-Fi-Film überzeugen. Dann startet Everything Everywhere All at Once in den deutschen Kinos.

