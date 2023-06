"Gefährliche, gewalttätige Seite von Marvel": Erste Reaktionen auf neue MCU-Serie vergleichen sie mit Star Wars-Höhepunkt 2022

Die neue Marvel-Serie Secret Invasion steht kurz vor der Veröffentlichung auf Disney+. Die ersten Reaktionen deuten einen ungewöhnlichen Sci-Fi-Thriller mit Ähnlichkeiten zu Star Wars: Andor an.

Marvel kann ein wenig frischen Wind gut gebrauchen. Und ganz offensichtlich weht der aus Richtung der neuen MCU-Serie Secret Invasion, die in Kürze bei Disney+ landet. Die ersten Reaktionen deuten eine ungewöhnlich düstere Story an, die Sci-Fi mit Mission: Impossible kreuzt und an Star Wars: Andor erinnert.

Neue Marvel-Serie wird so düster und hart wie Star Wars: Andor

Die ersten zwei Episoden seien "unglaublich" und hätten ihn "zum Schreien gebracht", so ein Kritiker auf Twitter. Ein weiterer nennt sie "Mission Impossible mit Aliens" und verspricht einen grandiosen Moment am Ende jeder Folge.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Marvel beschreitet mit Secret Invasion ganz offenbar neue, finstere Pfade. Ein Autor des Hollywood Reporters beschreibt die Serie als eine von "Marvels mutigsten und härtesten Stories bisher", die viele mit dem Star Wars-Highlight Andor vergleichen werden. "Wer die gefährliche, gewalttätige Seite von Marvel sehen will, bekommt davon in Secret Invasion mehr als genug", erklärt ein anderer Kritiker.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Secret Invasion kehrt Marvel-Veteran Nick Fury (Samuel L. Jackson) nach langer Pause zurück und nimmt eine Mission an, die nur er alleine zu Ende bringen kann. Eine Gruppe abtrünniger Skrull-Aliens hat die Erde infiltriert und droht, die Kontrolle über die Menschheit zu erlangen.

Wann kommt die MCU-Serie Secret Invasion zu Disney+?

Ob die ersten Reaktionen zu viel versprochen haben, werden Fans schon bald herausfinden können. Secret Invasion startet am 21. Juni 2023 auf Disney+. Neben Jackson sind unter anderem Ben Mendelsohn (Rogue One) und Olivia Colman (The Favourite) vor der Kamera zu sehen.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Juni-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.