"Gefährlicher als je zuvor": Der Cobra Kai Staffel 6-Bösewicht will nur noch zerstören und erniedrigen

Das dreiteilige Finale von Cobra Kai kündigt sich mit einer spannenden Aussage über den Bösewicht der 6. und letzten Staffel an. John Kreese kennt keine Gnade mehr.

In wenigen Tagen startet die 6. Staffel von Cobra Kai und läutet eines der größten Netflix-Events in der Geschichte des Streaming-Diensts ein. Die finale Runde wird nämlich in drei Teilen veröffentlicht. Jeder Teil umfasst fünf Episoden. So ein Abschiedsspektakel hat Netflix bisher aus keiner seiner Original-Serien gemacht.

Nicht nur die Form der Veröffentlichung klingt episch: Auch die kreativen Köpfe hinter den Kulissen haben alle Register gezogen, um den Endkampf im Dojo so eindrucksvoll wie möglich zu gestalten. Ganz wichtig dafür: ein guter, überzeugender Bösewicht. In der sechsten Staffel von Cobra Kai wird John Kreese als gnadenloser Gegner entfesselt.

Cobra Kai-Finale bei Netflix: In Staffel 6 lernen wir die düsterste Seite von John Kreese kennen

Das verspricht zumindest Co-Schöpfer Jon Hurwitz in einem Interview mit Entertainment Weekly . Wie es aussieht, hat das Gefängnis Kreese (Martin Kove) sehr zugesetzt. Nachdem er von Johnny (William Zabka) und Daniel (Ralph Macchio) gedemütigt wurde, ist er auf Rache aus.

Hurwitz erklärt:

Das letzte Mal, als Kreese Johnny und Daniel gesehen hat, ließen sie ihn im Gefängnis verrotten und sagten auf dem Weg nach draußen einige sehr unfreundliche Dinge. Dieser John Kreese steht in keinem freundlichen Verhältnis zu Johnny und Daniel. Er will sie zerstören und erniedrigen.

Netflix Martin Kove als John Kreese in Cobra Kai

Im Cobra Kai-Finale erwartet Fans die härteste Version von Kreese:

Kreese war schon immer ziemlich hart drauf, aber er hatte immer eine kleine Schwäche für Johnny. Dieses Mal ist diese Schwäche verschwunden. Kreese ist also potenziell gefährlicher als je zuvor.

Und er kommt nicht allein:

[Kreese] schließt sich mit Kim Da-eun [Alicia Hannah-Kim] zusammen, die ihren Großvater beeindrucken und seine Traditionen fortführen will. Die beiden haben eine lange Geschichte. Es wird großartig sein, sie zusammenarbeiten zu sehen – großartig für uns als Zuschauende, aber nicht unbedingt für Johnny und Daniel.

Mehr News:

Wann startet Cobra Kai Staffel 6 bei Netflix?

Packt eure Terminkalender aus, denn die Veröffentlichung der 6. Staffel von Cobra Kai ist ein ganzer Akt. Am 18. Juli 2025 werden alle fünf Episoden des ersten Teils der 6. Staffel bei Netflix veröffentlicht. Der zweite Teil folgt am 28. November 2024 mit weiteren fünf Episoden. Der Termin für die letzte Ladung steht noch nicht fest. Bisher ist nur bekannt, dass Cobra Kai irgendwann 2025 endet.