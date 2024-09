Gefragt – Gejagt geht in die Pause – aber ARD hat für Ersatz gesorgt

Anfang Oktober neigt sich die Jagd langsam dem Ende zu. Doch für die Fans der Quizshow hat die ARD einen passenden Ersatz gefunden.

Gefragt - Gejagt ist derzeit eine der erfolgreichsten Quizshows in der deutschen Fernsehlandschaft. Über drei Millionen Zuschauer:innen begeisterten sich für die letzte XXL-Ausgabe, bei der Promis gegen die Jäger antraten. Doch bald ist vorerst Schluss für die Quizshow mit Alexander Bommes.



Gefragt - Gejagt geht in die Winterpause

Am 4. Oktober wird die vorerst letzte Folge von Gefragt - Gejagt in diesem Jahr ausgestrahlt und geht damit in die gewohnte Winterpause. Die Fans müssen sich also vorerst von Bommes und der beliebten Jäger-Crew verabschieden.



Wann es mit der beliebten Quizshow weitergeht, steht noch nicht fest. Da die aktuelle Staffel aber bereits im Mai startete, ist davon auszugehen, dass Gefragt - Gejagt im nächsten Jahr an einem ähnlichen Sendeplatz fortgesetzt wird. Offiziell bestätigt ist allerdings noch nichts.

ARD sorgt für Ersatz: Wer weiß denn sowas? geht an den Start

Für alle, die auf Quiz-Unterhaltung nicht verzichten können, hat die ARD eine weitere Quizshow am Start. Denn ab dem 7. Oktober wird Wer weiß denn sowas? den Sendeplatz von Gefragt - Gejagt in der ARD einnehmen. Das beliebte Quizformat mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton läuft immer dann, wenn Gefragt - Gejagt pausiert.



Am Samstag, den 5. Oktober, startet Wer weiß was? mit einer XXL-Sonderausgabe in die zehnte Staffel.

So ist der Spielablauf bei Wer weiß denn sowas?

Bei Wer weiß denn sowas? treten Elton und Hoëcker in Zweierteams mit einem Prominenten gegeneinander an. In zwölf Kategorien gewinnen beide Teams 500 Euro pro Frage, insgesamt also 3000 Euro. In der Hauptrunde darf jedes Team einmal das Publikum befragen.

Zum Schluss müssen beide Teams noch die Masterfrage beantworten, bei der sie einen Teil des gewonnenen Geldes oder das gesamte Geld einsetzen können. Bei richtiger Antwort wird der Einsatz addiert, bei falscher Antwort wird der Einsatz abgezogen. Das Geld wird dann an das Publikum verteilt, das sich vorher in die beiden Lager Hoëcker und Elton aufgeteilt hat.