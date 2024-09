"Das muss ich erstmal verarbeiten": Promi lässt bei Gefragt - Gejagt 500 Euro aus Scham liegen

In der Schnellraterunde verhaspeln sich die Kandidat:innen gerne mal. Doch bei Gefragt - Gejagt XXL hat diesmal ein Promi absichtlich Geld liegen lassen - weil er ein Wort nicht aussprechen wollte.

Am Samstag, den 7. September lief Gefragt - Gejagt mit besonderen Kandidat:innen und in Überlänge. Namhafte Prominente durften gegen die Jäger antreten, darunter Ingo Appelt, Felix Lobrecht und Hans Sigl.



Gefragt - Gejagt: Bommes stellte in Schnellraterunde eine pikante Frage

Von den bisherigen Gruppen konnte sich nur eine durchsetzen und Geld für einen guten Zweck gewinnen. In der letzten Gruppe trat Edin Hasanović zuerst in der Schnellraterunde an. Er konnte sich 2.500 Euro sichern, bis ihm eine besondere Frage gestellt wurde.



Alexander Bommes stellte ihm daraufhin die Frage: “Welcher Teil des menschlichen Körpers besteht aus zwei paarigen Schwellkörpern und einem unpaaren Schwellkörper?” Hasanović lachte bereits bei der Frage und antwortete: “Das möchte ich nicht beantworten”. Daraufhin brach Gelächter im Studio aus und Bommes zögerte mit der Antwort: “Der P*mmel”.







"Das ist nicht in Ordnung": Hasanović ließ 500 Euro aus Scham liegen

Als die Schnellraterunde beendet war, schoss es aus Bommes heraus:



“Du hast 500 Euro aus Scham verschenkt und hast mich auch noch...Das ist nicht in Ordnung! ”



Daraufhin rief Ingo Appelt aus seinem Team: “Das wäre meine Frage gewesen!” Auch Hasanović war von der Frage völlig überrascht und dachte nicht, dass sowas eine richtige Antwort wäre. Bommes war daraufhin völlig aufgelöst und meinte nur noch: “Das muss ich auch erstmal verarbeiten.” Am Ende konnte die Gruppe sich bei Gefragt - Gejagt 66.500 Euro erspielen.

Wann und wo man Gefragt - Gejagt schauen kann

Gefragt - Gejagt läuft montags bis freitags um 10.30 Uhr und 18.00 Uhr im Ersten. Jede Folge ist auch in der ARD Mediathek abrufbar, falls man sie verpasst hat.