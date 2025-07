Gefragt – Gejagt lüftet Studiogeheimnis, das noch nie im Fernsehen gezeigt wurde: Fans sind begeistert

Gefragt – Gejagt läuft fast täglich in der ARD und Millionen von Zuschauenden verfolgen das Duell zwischen Jäger und Kandidat. Jetzt wurden Details hinter den Kulissen verraten, die selbst Fans überraschen.

Gefragt – Gejagt ist aktuell in einer kleinen Pause, in der nur Wiederholungen gesendet werden. Dafür gibt es auf Instagram Einblicke in das Set und Studio, die man normalerweise in der Show nicht sieht. Selbst Fans sind beeindruckt.



Von diesem Bildschirm lesen die Jäger die Fragen ab

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal von Gefragt – Gejagt wurde ein Bild mit der folgenden Unterschrift geteilt: "Wo sehen eigentlich die Jäger die Fragen? Direkt über den Kandidaten." Dabei sieht man einen Bildschirm, auf dem anscheinend die Fragen gezeigt werden. Der Bildschirm ist während einer Folge nicht im Fernsehen zu sehen.

Fans sind erstaunt über die Größe des Bildschirms und die Entfernung zum Jägerpult. "Auf dem kleinen Bildschirm?", schreibt ein Fan. Eine andere Person schreibt auf Instagram: "Da muss man dann aber gut gucken können." Ein weiterer Fan kommentiert:



Kein Wunder, dass der Quizgott erst immer seine Brille braucht. Und unser Bommes? Muss der auch sowas kleines lesen?

Auf diesen Knöpfen wählen Kandidat:innen ihre Antworten

Ein paar Tage zuvor postete der Instagram-Account des Gefragt – Gejagt-Teams noch ein weiteres Detail, das man als Zuschauer nie zu sehen bekommt: Die drei Antwortknöpfe der Kandidat:innen.

Alexander Bommes und die Kandidat:innen bekommen die Knöpfe natürlich jede Folge zu sehen, doch als Fan ist das ein seltenes Bild. Hin und wieder haben es Kandidat:innen versäumt, auf einen der drei Knöpfe zu drücken und damit eine Frage verschenkt.



So könnt ihr Gefragt – Gejagt schauen

Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Neue Folgen sind schon auf dem Weg und sollen ab dem 31. Juli wieder anlaufen. Wer eine Folge verpasst haben sollte, kann sie in der ARD-Mediathek nachholen.