Geheime Star Wars-Serie mit Jude Law: Das steckt hinter Skeleton Crew

Star Wars-Fans erwartet bald ein galaxieweites Kinder-Abenteuer mit Jude Law. Wir haben alle Infos zur Disney+-Serie Skeleton Crew für euch.

Neben der heute startenden Star Wars: Obi-Wan Kenobi-Serie können sich Franchise-Fans auf viele weitere Abenteuer in der Zukunft freuen. Nachdem monatelang die Gerüchteküche brodelte, ist dazu jetzt offiziell Star Wars: Skeleton Crew hinzugestoßen. Und hat einen Mega-Star für sich verpflichten können. Jude Law (Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse) ist mit dabei (via Deadline ). Wir haben alle bisherigen Infos.

Star Wars: Skeleton Crew mit Jude Law wird ein grandioses Kinder-Abenteuer

Die Serie soll sich einer Gruppe von Kindern widmen, die alleine in der weit entfernten Galaxie unterwegs ist. Was furchteinflößend klingt, soll eher in die Richtung der berühmten Jugend-Abenteuer von Amblin Entertainment (E.T., Zurück in die Zukunft) gehen. Genaueres zum Plot oder etwa der Rolle von Law ist noch nicht bekannt. Zeitlich soll die Handlung nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielen.

Hinter der Kamera sollen für die Disney+-Serie zwei absolute Experten verantwortlich sein. Jon Watts (Regisseur der jüngsten Spider-Man-Trilogie) und Christopher Ford (Autor von Spider-Man: Homecoming) werden die Weltraum-Spritztour entwickeln.

Wann kommt Star Wars: Skelton Crew zu Disney+?

Die Serie soll im Laufe des Jahres 2023 zu Disney+ kommen. Produziert wird sie von Jon Favreau und Dave Filoni, die unter anderem auch für The Mandalorian und Das Buch von Boba Fett verantwortlich sind.

