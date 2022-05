Geheime Star Wars-Serie bestätigt: Spider-Man-Regisseur erzählt die Geschichte nach Episode 6

Monatelang geisterte ein geheimes Star Wars-Projekt von Spider-Man-Regisseur Jon Watts durch die weit entfernte Galaxis. Jetzt wissen wir endlich, was es mit Grammar Rodeo auf sich hat.

Mit Obi-Wan Kenobi steht die nächste große Star Wars-Serie direkt vor der Tür. Lucasfilm hat jedoch schon längst in die Zukunft geplant. Im Rahmen einer umfangreichen Coverstory gewährt Vanity Fair einen spannenden Einblick in zahlreiche kommende Star Wars-Projekte, von Star Wars: Andor bis Star Wars: Ahsoka.

Dabei wurde auch ein bis dato geheimes Projekt bestätigt, das unter dem Arbeitstitel Grammar Rodeo bekannt ist. Es handelt sich um eine neue Star Wars-Serie, die von Jon Watts inszeniert und von Christopher Ford geschrieben wird. Gemeinsam haben die beiden bereits an Spider-Man: Homecoming und Cop Car gearbeitet.

Die neue Star Wars-Serie von Jon Watts schließt an das Ende von Die Rückkehr der Jedi-Ritter an

Watts wird in dem Vanity Fair-Artikel auch als Serienschöpfer genannt. Seine Star Wars-Serie ist nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt und könnte sich somit in einem ähnlichen Zeitraum wie The Mandalorian abspielen: Das Imperium wurde besiegt und die Ära der Neuen Republik ist angebrochen.

Im Mittelpunkt der Geschichte befinden sich offenbar jüngere Figuren. Das legen zwei Dinge nahe: Erstens gab es einen Casting-Aufruf, der sich an Schauspielende im Alter von 11 bis 12 Jahren richtete. Zweitens wird die Serie mit den Amblin-Filmen der 1980er Jahre verglichen und als abenteuerliche Coming-of-Age-Geschichte umschrieben.

Spannend ist, dass Watts erst kürzlich aus einem großen Marvel-Blockbuster ausgestiegen ist. Nach dem Erfolg seiner Spider-Man-Trilogie, zu der neben Spider-Man: Homecoming die Fortsetzungen Spider-Man: Far From Home und Spider-Man: No Way Home gehören, sollte er eigentlich den ersten Fantastic Four-Film im MCU inszenieren.

Offenbar hat es ihn jedoch ins Star Wars-Universum gezogen, wo er jetzt an Projekt Grammar Rodeo werkelt. Der Arbeitstitel ist eine Referenz an eine Die Simpsons-Episode, in der Bart mit seinen Freunden ein Auto stiehlt und für eine Woche von zu Hause abhaut. Womöglich versteckt sich hier schon ein Hinweis zur Handlung.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber reden wir über Das Buch von Boba Fett. Die neue Star Wars-Serie ist als erstes Spin-off aus The Mandalorian hervorgegangen und entführt ins Dünenmeer von Tatooine.

