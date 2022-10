Geheimer Star Wars-Film von Lost-Genie ist plötzlich das wichtigste Projekt bei Lucasfilm

Der geplante Star Wars-Film von Lost-Autor Damon Lindelof wird immer konkreter. Jetzt wurde auch eine Regisseurin für das kommende Projekt verpflichtet.

Bereits im März 2022 berichteten wir, dass Disney wohl einen neuen Star Wars-Film mit Lost- und Watchmen-Schöpfer Damon Lindelof plant. Damals stammte die Info noch von einem gut vernetzten Insider und ließ auf offiziellere Details warten.

Wie jetzt feststeht, hat das Star Wars-Projekt mit Lindelof als Produzent extrem hohe Priorität bei Disney. Auch eine Regisseurin aus dem Marvel Cinematic Universe wurde nun verpflichtet.

Ms. Marvel-Regisseurin für neuen Star Wars-Film verpflichtet

Wie Deadline berichtet, wurde Sharmeen Obaid-Chinoy als Regisseurin für den geplanten Star Wars-Film mit Damon Lindelof als Co-Autor verpflichtet. Wer noch am Drehbuch beteiligt ist, ist bisher nicht bekannt. Obaid-Chinoy hat zuletzt zwei Episoden der MCU-Serie Ms. Marvel gedreht.

Nähere Details zur Story des neuen Star Wars-Films gibt es leider nicht. Das Drehbuch soll sich noch einer frühen Entwicklungsphase befinden. Deadline gibt jedoch an, dass es sich hier um den aktuell wichtigsten neuen Star Wars-Film für Disney handeln soll. Wir können also damit rechnen, dass gerade zu diesem Projekt am schnellsten konkretere Infos zum aktuellen Stand veröffentlicht werden.

Damon Lindelof gilt nach seiner Beteiligung an Lost und der Watchmen-Serie längst als Mystery-Mastermind, der mit seinen Ideen auch immer wieder polarisiert. Der größte Geheimtipp von ihm als Produzent ist das Serienjuwel The Leftovers, das es bei uns auf Platz 2 der besten Serien des letzten Jahrzehnts schaffte. Wir sind gespannt, wie Lindelof seinen Stil in einen Star Wars-Film einbringt. Erscheinen dürfte der Streifen aber nicht vor 2024.

