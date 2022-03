Der nächste Star Wars-Film ist angeblich schon in Arbeit – mit Serien-Genie als Regisseur

Das wäre ein Kracher: Der Schöpfer von Lost und Watchmen soll an einem neuen Star Wars-Film arbeiten. Wir erklären das Gerücht und warum das eine echt große Sache wäre.

Die Star Wars-Zukunft ist nebulös. Zumindest im Kino. Die Serienlandschaft blüht bei Disney+ mit Produktionen wie The Mandalorian, Boba Fett und in wenigen Wochen Obi-Wan Kenobi (bei Disney+ streamen *). Auf der Filmebene hat sich seit 2019 nichts getan. Es wurden lediglich Projekte verschoben. Jetzt kommt Leben in die Bude: Einem glaubhaften Gerücht zufolge entsteht derzeit ein neuer Star Wars-Film. Und der angebliche Regisseur wäre ein echter Glücksgriff für das Franchise.

Neuer Star Wars-Film: Warum der angebliche Regisseur Hoffnung macht

So soll der Schöpfer der preisgekrönten Serien Lost, The Leftovers und zuletzt Watchmen an einem Star Wars-Film arbeiten: Damon Lindelof. Das Gerücht (Ja, noch ist es ein Gerücht) stammt vom gut vernetzten US-Journalisten Jeff Sneider. Der genießt nicht die Reputation von Branchenblättern wie dem Hollywood Reporter und Variety, ist aber auch keine wahllose Gerüchteschleuder.

Star Wars-Film vom Lost-Macher: Warum das wirklich passieren kann

Lucasfilm und Lindelof selber wollten die Meldung bisher nicht bestätigen, schreibt Slash Film . Gefüttert wird das Gerücht dafür durch Kommentare Lindelofs aus der Vergangenheit. 2020 sagte er etwa:



[...] Irgendwann, aber sicher nicht in der nahen Zukunft, würde ich gerne etwas im Star Wars-Universum machen. Vielleicht in einem Jahrzehnt, wenn ich nicht mehr dafür beschuldigt werden kann, es ruiniert zu haben.

Die Wahl wäre mutig, aber extrem reizvoll. Lindelof ist bekannt für seine ambitionierten Projekte. Zuletzt schaffte er, was kaum jemand für möglich gehalten hatte: Er drehte eine Serien-Fortsetzung zur Graphic-Novel Watchmen für HBO. Und wurde dafür von Kritiken und Publikum gefeiert. Wer, wenn nicht er könnte die frustrierende Star Wars-Lähmung im Kino lösen?

Eine ironische Note hätte Lindelof auch: Den letzten Star Wars-Film, Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers, drehte J.J. Abrams, Lindelofs Partner damals bei Lost und vielen weiteren Projekten.

Die nächste Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi startet am 25. Mai 2022 bei Disney+.

Falls sich das Gerücht bewahrheitet: Was haltet ihr von der Wahl?