Geliebte Fantasy-Serie kehrt 5 Jahre nach Ende mit Film zurück und hier ist der erste Trailer

Der Traum der Teen Wolf-Fans wird wahr. Fünf Jahre nach dem Ende der beliebten Serie kommt dieses Jahr ein Film als Fortsetzung. Schaut bei uns den ersten Trailer.

2017 ging Teen Wolf nach 6 Staffeln zu Ende. In dieser Zeit konnte sich die gefeierte Fantasy-Serie eine unglaublich leidenschaftliche Fangemeinde aufbauen, die sich extrem aktiv für alles rund um die Produktion einsetzte. Nicht ohne Grund wurde das Teen Wolf-Fandom 2016 von MTV zum Fandom des Jahres gekürt.

Vielleicht auch deshalb bekommen Teen Wolf-Fans noch einen Film als Zugabe, der dieses Jahr beim Streamingdienst Paramount+ veröffentlicht wird. Auf der San Diego Comic-Con wurde jetzt der erste Trailer zu Teen Wolf: The Movie präsentiert. Ihr könnt euch das Video direkt hier anschauen.

Teen Wolf: The Movie - Trailer (English) HD

Teen Wolf-Film bringt totgeglaubte Figur aus der Serie zurück

Ein Großteil des Teen Wolf-Casts ist auch im Film wieder dabei. Nur auf Dylan O'Brien müssen die Fans verzichten. Dafür bringt der Trailer zu Teen Wolf: The Movie Crystal Reed als Allison zurück. Sie galt nach dem Ende der 3. Staffel eigentlich als tot.

In den USA wird der Teen Wolf-Film noch irgendwann dieses Jahr zu Paramount+ kommen. Wann und wie deutsche Fans den Nachschlag ihrer Lieblingsserie schauen können, ist noch nicht bekannt.

