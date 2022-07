Herr der Ringe & Mega-MCU-Rückkehr: 7 heiß erwartete Trailer bei der Comic-Con 2022

Marvel, DC, Der Herr der Ringe und The Walking Dead: Sie alle sind bei der Comic-Con 2022 in San Diego dabei. Hier im Ticker sammeln wir die wichtigsten Neuigkeiten.

Nach zwei Corona-Jahren könnte die Comic-Con 2022 in San Diego zu ihrer alten Größe zurückfinden. Die Popkultur-Messe dient dieses Jahr nämlich einigen Top-Franchises als Bühne für die Veröffentlichung von neuen Bildern, Trailern und Informations-Schnipseln. Mit dabei sind zum ersten Mal seit 2019 wieder Marvel Studios, außerdem haben Warner/DC sowie zahlreiche Großprojekte eigene Panels, darunter Amazons Herr der Ringe-Serie, das Star Trek- und das The Walking Dead-Universum.

Die San Diego Comic-Con (kurz: SDCC) findet vom Donnerstag, den 21. bis zum Sonntag, den 24. Juli statt. Hier im Ticker werden wir die Highlights der Convention stündlich aktualisieren.

Bevor es losgeht, findet ihr einen Blick auf 7 mögliche Highlights der Comic-Con 2022.

1. Dungeons & Dragons könnte der Geheimtipp der Comic-Con sein

Um Paramounts Adaption des langlebigen Rollenspiels wurde es ruhig, dabei fiel die letzte Klappe schon im August 2021. Das könnte sich Donnerstagabend ändern. Dann stellt sich das Fantasy-Abenteuer Dungeons & Dragons mit Chris Pine und Michelle Rodriguez in San Diego vor.

Wann? Donnerstag, ab 21 Uhr deutscher Zeit.

2. Der lange Trailer für Amazons Milliarden teure Herr der Ringe-Serie

In den letzten Wochen wurden Teaser für Teaser, Teaser für Trailer und Teaser, die so lang sind wie Trailer veröffentlicht. Aber der erste richtig lange Trailer für Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kommt vermutlich am Freitagabend im Rahmen des Comic-Con-Panels.

Wann? Freitag, ab 19:30 Uhr.

3. Der Trailer für das Serienfinale von The Walking Dead

Der dritte Teil der 11. Staffel von The Walking Dead wird die Serie nach 12 Jahren beenden. Da der Freitag der Comic-Con traditionell den Zombies gehört, erwarten wir wie schon in vergangenen Jahren eine Trailer-Veröffentlichung für das Serienfinale.

Wann? Freitag, ab 22:30 Uhr.

4. DC präsentiert Shazam 2 und Dwayne Johnsons Black Adam

Auf Aquaman 2 und The Flash müssen wir beim Panel von Warner Bros./DC dieses Jahr verzichten, dafür hat sich Dwayne Johnson angekündigt, um zu erklären, wie sein Black Adam die Hierarchie des DC-Universums zum Wanken bringt. Außerdem wird Kollege Zachary Levi vor Ort sein, (hoffentlich) mit dem ersten Trailer für Shazam 2: Fury of the Gods im Gepäck.

Wann? Samstag, ab 19:15 Uhr.

5. House of the Dragon kehrt zurück nach Westeros

Drei Jahre nach dem Ende von Game of Thrones kehrt die neue Live-Action-Serie House of the Dragon in die Welt von Westeros zurück. Die rund 200 Jahre vor den Abenteuern von Jon Snow angesetzte Serie kriegt ein großes Panel in Halle H, was auf eine Präsentation des ersten langen Trailer hoffen lässt.

Wann? Samstag, ab 20:30 Uhr.

6. Neil Gaimans Sandman erobert Halle H

Netflix' wichtigstes Projekt bei der Comic-Con ist Sandman nach den Comics von Neil Gaiman. Die Fantasy-Serie startet bereits Anfang August, aber einen langen Trailer gab es bisher nicht. San Diego könnte genau der richtige Ort für die Premiere der lang erwarteten Adaption sein.

Wann? Samstag, ab 23:30 Uhr.

7. Marvel stellt den nächsten MCU-Film Black Panther 2 vor

Black Panther war ein Meilenstein des Marvel Cinematic Universe, der bei Kritik und Publikum ungewöhnlich viel Zuspruch erhielt. Wie Black Panther ohne den viel zu früh verstorbenen Star Chadwick Boseman weiter erzählt wird, fragen sich seitdem viele. Ein erster Trailer für Black Panther: Wakanda Forever könnte das andeuten.

Wann? Sonntag, ab 02:00 Uhr nachts.

Podcast: 22 heiß erwartete Serien-Highlights, die noch 2022 starten

Was startet noch dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr? Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien, die uns abseits großer Serienblockbuster wie Herr der Ringe und House of the Dragon in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für euch bedeutet das jede Menge Streaming-Tipps für eure Merklisten. Mit dabei sind Sci-Fi-Kracher wie Star Trek: Strange New World und Star Wars: Andor, neues Horror-Futter mit Gänsehaut um Mitternacht sowie Geheimtipps wie 1883 und The Bear.