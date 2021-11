Gelöschtes Venom 2-Ende zeigt, wie sehr Tom Hardy das Herz gebrochen wurde

Zum Venom: Let There Be Carnage ist eine Deleted Scene aufgetaucht, die wohl zum Bonusmaterial der Heimkino-Veröffentlichung gehört. Darin stürzt Tom Hardys Eddie einmal mehr ins Gefühlschaos.

Das abgefahrene Venom-Sequel dreht sich noch stärker darum, was schon im ersten Teil angedeutet wurde: Die Situation zwischen Eddie Brock (Tom Hardy) und dem Alien-Symbionten ist eigentlich eine Liebesgeschichte!

Venom: Let There Be Carnage funktioniert neben dem Handlungsstrang rund um Bösewicht Cletus Kasady auch als schräge Beziehungskomödie, in der Tom Hardys Protagonist und der Eindringling in seinem Körper wie ein Liebespaar streiten. Bevor das Marvel-Sequel Ende Dezember auf DVD, Blu-ray und als VOD erscheint, ist jetzt eine Deleted Scene aus dem Finale aufgetaucht, die das Gefühlschaos des Duos nochmal aufgreift.

Tom Hardy wirkt in der gelöschten Venom 2-Endszene wie ein gekränkter Liebhaber

Die gelöschte Szene aus Venom: Let There Be Carnage zeigt wieder Eddie und den Symbionten, die sich nach dem finalen Kampf erstmal einen Urlaub gönnen. Diesmal geht die idyllische Szene am Strand aber noch länger und führt mal wieder zu einem kleinen Streit zwischen den beiden.

Schaut hier die gelöschte Szene aus Venom 2:

Während Eddie wiederholt versichert, dass er keine Liebe für Venom empfindet, neckt ihn dieser weiter und versichert ihm, dass Eddie sich irrt. Bei dem Gezanke wirkt Hardys Figur einmal mehr wie ein gekränkter Liebhaber, dessen Gefühle stark verletzt wurden.

Seine trotzige Verneinung jeglicher romantischer Gefühle zu Venom zeigt umso mehr, wie ihm im Film durch den längeren Streit zwischen Eddie und dem Alien-Symbionten das Herz gebrochen wurde.

Schaut hier auch unsere Video-Review zu Venom 2:

Venom 2 ist eine Katastrophe: Let There Be Carnage | Review

Bei uns erscheint Venom: Let There Be Carnage am 27. Dezember 2021 auf DVD und Blu-ray* . Zum über eine Stunde langen Bonusmaterial gehören dann auch weitere Deleted Scenes. Wer weiß, was die uns dann noch über das chaotische Gefühlsleben zwischen Eddie und Venom verraten...

