Geniale Crime-Serie mit Außenseiter-Team bekommt weitere Staffel – 5 Kapitel kann man jetzt schon streamen

Die 5. Staffel von Gary Oldmans Agentenserie Slow Horses ist noch nicht mal raus, da ist der Serie von Apple TV+ bereits eine 7. Season sicher. Fans werden sich kaum beschweren.

In bisher vier Staffeln führte Oscarpreisträger Gary Oldman die schräge Agentenserie Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb auf Apple TV+ an. Eine 5. Season geht im Herbst dieses Jahres online und auch ein 6. Kapitel ist dem Format längst sicher.

Der Streamer des Tech-Konzerns glaubt aber so sehr an seine Emmy-prämierte Serie, dass laut Deadline jetzt sogar schon eine 7. Staffel durchgewunken wurde. Ein riesiger Vertrauensvorschuss also für die aussortierten Agent:innen des MI5.

Apple TV+ spendiert Agenten-Serie Slow Horses eine 7. Staffel – noch vor Season 5

Apple-Mitarbeiter Jay Hunt, seines Zeichens Creative Director für Europa, sagte Folgendes zur Serienverlängerung um Staffel 7:

Slow Horses hat mit seiner einzigartigen Mischung aus selbstironischem britischem Humor und rasanter Action Fans auf der ganzen Welt gewonnen. Ich freue mich sehr, dass die Zuschauer:innen eine weitere Staffel haben werden, in der sie Garys großartige Leistung als Jackson Lamb neben den etwas ungeschickten Spionagefähigkeiten der 'langsamen Pferde' genießen können.

An zu adaptierendem Material mangelt es der UK-Serienproduktion von Apple jedenfalls nicht. Slow Horses basiert auf den Büchern von Mick Herron , der drauf und dran ist, seinen 14. Roman aus der sogenanntenzu veröffentlichen.

Staffel 7 wird auf dem zwölften Buch mit dem Titel Bad Actors* von 2022 basieren. Darin müssen Lamb und sein Team einen Maulwurf inmitten der britischen Regierung aufspüren.



Bisher liegen 24 Folgen in bis dato vier Staffeln Slow Horses auf Apple TV+ vor. Diese könnten vor allem Fans der neueren Netflix-Serie Dept. Q interessieren, zu der es einige Parallelen gibt.

Wann geht es mit Slow Horses auf Apple TV+ weiter?

Bis zur 7. Staffel von Slow Horses ist es aber noch eine ganze Weile hin. Vorher steht am 24. September 2025 die Premiere der 5. Season im Programmplan von Apple TV+.

