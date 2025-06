Unbedingt nach Dept. Q streamen: Geniale Crime-Serie mit Außenseiter-Team, von der es schon 4 Staffeln gibt

Wer nach Dept. Q den idealen Serien-Ersatz sucht, wird bei einer herausragenden Krimi-Thriller-Serie fündig, die verblüffende Parallelen zu dem Netflix-Hit aufweist.

Die neue Serie Dept. Q hat bei Netflix kurz nach dem Start die Spitzenposition der Seriencharts erobert. Wer die neun Folgen schon fertig geschaut hat und nicht bis zur potenziellen 2. Staffel warten will, sollte unbedingt in eine andere Serie eintauchen, die geradezu perfekt zu dem Thriller-Erfolg passt: Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb.

Warum Slow Horses der ideale Serien-Nachschub nach Netflix' Dept. Q ist

In Netflix' Dept. Q ermittelt Polizeiinspektor Carl Morck (Matthew Goode) mit einer neu gegründeten Abteilung im (eigentlich zu den Akten gelegten) Fall einer vor vier Jahren verschwundenen Anwältin. Was die Romanverfilmung nach einer Buchvorlage von Jussi Adler-Olsen auszeichnet, ist nicht zuletzt die brillante, aber wenig umgängliche Hauptfigur, die eine Truppe Außenseiter anführt.



Auch Slow Horses hat mit Jackson Lamb (Gary Oldman) ein waschechtes, aber cleveres Ekelpaket als Boss, mit dem man trotzdem mitfiebert. In seine Abteilung werden alle aussortierten MI5-Agenten abgeschoben, die in der Vergangenheit Mist gebaut haben. Diese Loser-Versionen von James Bond lösen dennoch Fälle, die niemand für möglich hielt – in aktuell 4 Staffeln (Staffel 5 und 6 sind in Arbeit). Auch hier existiert eine mehrbändige Romanvorlage, von Mick Herron.

Schaut hier den Trailer zur 1. Staffel Slow Horses:

Slow Horses - S01 Trailer (Deutsch) HD

Über die augenfälligen Parallelen zwischen Dept. Q und Slow Horses hinaus (Romanvorlage, Großbritannien als Handlungsort, gedämpfte Farbgebung, sozial inkompetente Chefs und Underdog-Teams) schlägt Jackson Lamb aber auch vom düster-sarkastischen Tonfall in eine sehr ähnliche Kerbe wie Carl Morck: Das Szenario der Verbrechensermittlungen mag schaurig daherkommen, der bitterböse britische Humor bricht den Blick in den Abgrund aber immer wieder auf.

Am Ende brillieren die zwei Serien mit dem trotz (oder wegen) ihrer Fehler liebenswerten Personal – egal, ob dieses nun Agenten oder Polizisten umfasst, in London oder Edinburgh zum Einsatz kommt. Als Thriller mit kaputtem Ermittlerteam, in dem jeder seine eigenen Probleme hat und die Zusammenarbeit am Ende doch irgendwie funktioniert, fasziniert die mitreißende Krimi-Unterhaltung in beiden Fällen. Mit jeweils 6 Folgen pro Staffel (statt 9 Episoden wie bei Dept. Q), kommt Slow Horses in seinen Fällen sogar noch schneller zum Punkt.

Ersatz für Dept. Q: Wo streamt Slow Horses?

Netflix-Nutzende müssen für Slow Horses leider den Streaming-Dienst wechseln: Den idealen Dept. Q-Ersatz findet ihr bei Apple TV+. Dort könnt ihr auch erst einmal ein 7-tägiges kostenloses Probeabo abschließen, um die Serie und den Streamer zu testen – bevor am 24. September 2025 schon Staffel 5 aufschlägt.

