Geniale Sci-Fi-Rückkehr bei Netflix: Thriller-Fortsetzung mit futuristischem Gefängnis kommt schon in 2 Wochen

Zu Beginn der Corona-Pandemie traf Der Schacht bei Netflix einen Nerv. Nun kehrt der beklemmende Sci-Fi-Thriller zurück, um in seinem Gefängnis aufs Neue menschliche Untiefen auszuloten.

Der Sci-Fi-Horrorthriller Der Schacht mauserte sich 2020 als bitterböser Gesellschaftskommentar zum Überraschungshit bei Netflix. Jetzt steht die Fortsetzung Der Schacht 2 vor der Tür, um der spannenden Idee seines Vorgängers eine neue Wendung zu geben.

Sci-Fi-Nachschlag bei Netflix: Der Schacht 2 dringt in neue Abgründe vor

Als starkes Science-Fiction-Szenario warf Der Schacht sein Quarantäne-Publikum bei Netflix vor über vier Jahren in ein schockierendes Gefängnis: Zusammen mit Hauptfigur Goreng (Iván Massagué) fanden wir uns in einem Gebäudekomplex von über 200 vertikal übereinanderliegenden Zellen wieder. Einmal an Tag durchquerte von unten nach oben eine Plattform mit Essen diesen futuristischen Knast.

Während die oberen Insassen genug bekamen, blieb für die unteren Stockwerke vom Festmahl immer weniger übrig, was auf den tieferen Etagen nicht selten Morde und Kannibalismus heraufbeschwor. Doch jeden Monat fanden die Anwohner sich in einer anderen Zelle wieder und die Karten wurden neu gemischt. An dieses abgründige Sozial-Experiment knüpft Der Schacht 2 bald an und fragt: Wie weit geht Solidarität, wenn man dafür das eigene Leben riskieren muss? Der erste Trailer weitete den Sci-Fi-Horror bereits auf 333 Gefängnis-Stockwerke aus.



Schaut hier den ersten Teaser Trailer zu Der Schacht 2

Der Schacht 2 - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Der erste Teil des spanischen Sci-Fi-Hits Der Schacht ließ nach seinem Ende am Boden der Haftanstalt so manche Frage offen, die das Netflix-Sequel nun beantworten könnte. Auch wenn mit Milena Smit (Parallele Mütter), Hovik Keuchkerian (Haus des Geldes) und Natalia Tena (Harry Potter) neue Hauptfiguren ins Zentrum rücken, bleibt Regisseur Galder Gaztelu-Urrutia mit seinen Drehbuchautoren der gleiche, was ein Anknüpfen an alte Stärken verspricht.

Wann startet Der Schacht 2 bei Netflix?

Der Schacht 2 hat seinen Netflix-Start am Freitag, dem 4. Oktober 2024, also in zwei Wochen. Teil 1 Der Schacht, streamt weiterhin bei Netflix, wenn ihr den Sci-Fi-Thriller vor seinem Sequel noch einmal auffrischen wollt.

Podcast mit Der Schacht-Sequel: 10 starke Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Ob Science-Fiction, Fantasy oder wahre Geschichten: 10 vielversprechende Netflix-Filme hat der Streamer sich für das Ende des Jahres 2024 aufgespart und wir stellen sie euch vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von einem Oscar-Anwärter mit Denzel Washington bis zum Regie-Debüt von Anna Kendrick über Dating-Show-Serienkiller; von harten Action-Spektakeln bis zu heiß erwarteten Animationsabenteuern wird euch mit diesen Netflix-Film-Highlights bis Weihnachten bestimmt nicht langweilig.